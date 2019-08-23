深廣直通：港鐵新商場　踩到深圳龍華

港鐵近期新聞多多，有憂亦有喜，喜的是內地首個「鐵路+社區綜合發展模式」商場——港鐵頌薈TIA Mall，剛於8月18日亮相深圳龍華。



頌薈TIA Mall位於城市主幹道布龍路與和平路交界，與地鐵4號線龍勝站連接，而且距離深圳北站僅3個站，可以輕鬆轉乘高鐵，由香港來這裏，自然更多方便！



作為港鐵在內地的首個旗艦商場，港鐵頌薈引進香港商業營運模式，商場整體外觀呈現精緻獨特的貝殼型，室內為三層退台式設計、從一樓到三樓有跨層直達扶梯，而玻璃幕牆讓顧客可以180度享受外面園林景致，與室內室外時尚商舖形成互補。



頌薈TIA Mall分成3個樓層，不同樓層有不同主題：

· L1是讓年輕心聚集的地方，引進知名餐飲品牌、時尚零售及生活配套品牌，如點必食、一芳、良品鋪子、vivo等；

· L2層有CASA MIA精品超市、茜施爾、國大藥房、鵝榜樣、左印美術等特色餐飲、時尚零售、主力超市進駐，滿足消費者多元化的消費需求；

· L3以餐飲美食、兒童教育與娛樂、生活服務等主，希望以親子教育娛樂來吸引家庭客。