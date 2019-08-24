香港估估吓：港漫中　佢面對酷刑依然不屈……

中國自古有好多嚴刑峻法，喺港漫當中亦有出現過好多相關場面，而知名香港漫畫家司徒劍橋筆下名作《溫瑞安群俠傳》就曾經有施以嚴刑虐待嘅畫面，當中被虐者就係有「九現神龍」之稱嘅大俠戚少商。



港漫《溫瑞安群俠傳》集名小說家溫瑞安筆下眾多小說角色於一身，配上司徒劍橋精緻細膩又有氣勢嘅作畫以及巧妙嘅編劇，當年可以話風靡一時。而《溫》當中除咗主角王小石、關七、白仇飛、李沉舟、蘇夢枕等，令人印象深刻嘅角色亦有曾經於小說《說英雄誰是英雄》、《四大名捕》出現過嘅戚少商。



戚少商於《溫》當中為連雲寨大當家，武功高強，一手一字劍法以及逆水劍訣獨步江潮，為人俠義心腸，嫉惡如仇，於正道當中名聲響亮。而戚少商英俊亦風流，據聞與其交往過嘅女子不下千數，簡直係男士們嘅偶像！



於《溫》當中，戚少商受好友蘇夢枕邀請，與白仇飛以「雙樓主」方式共治金風細雨樓。不過，白仇飛野心極大，一心趕走戚少商，於是請來原本效力朝廷刑部嘅兩位變態行刑者任勞、任怨為助手。而任勞、任怨二人其實於早年，曾經對被朝廷捕獲嘅戚少商連番施虐逼供，見戚少商依然強悍不屈，怒火中燒嘅任勞、任怨更差少少就用火炭將戚少商弄瞎，幸好蘇夢枕及時相救戚少商先得以保住一目，因此戚少商對任勞、任怨可以話恨之入骨。