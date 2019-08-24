玄之又玄：鬼影幢幢　自保七件事

防鬼之心不可無！尤其是鬼月未過，更應保持警覺。鬼之所以令人又怕又恨，除了有機會在身邊出沒、潛伏、滋擾，還會以不同形態現身，防不勝防，甚至會伺機害人呢！眾所周知，鬼的弱點是「見光死」，但其實坊間流傳不少嚇鬼或驅鬼招數，像以下七件事均為鬼魂所忌憚，信不信由你……



1. 怕陽光

中國民間有「陰陽」之說，鬼為陰，而陽剋陰，所以鬼魂通常在晚上出沒，因有陽氣最盛的太陽「把關」，相傳鬼只要被陽光照射便會灰飛煙滅，故有「見光死」之說。建議平時要讓屋內多進陽光，若在晚上遇鬼，則可試試以「人造陽光」──大光燈來充當太陽，以嚇退鬼魂。



2. 怕火燒

火光和陽光有點相似，只是強烈程度不及，但對於鬼魂已有很大的威懾力。據說，人在深夜走路時，一旦撞鬼，只要點燃一把火，就能把鬼嚇跑。當沒有火種時，亦可以用手翹頭髮，因有指頭髮摩擦時迸出的「火花」，也有驅鬼作用。



3. 怕撒米

以米驅鬼之說，由來已久。在民間流傳的「喊驚」習俗，也會用米作為驅邪的主要道具。另外，有指在喪葬時撒米，死者的鬼魂便不會加害抬棺的人。



4. 怕噪音

竹子、木頭燃燒時，會發出「劈劈叭叭」的聲音，這是鬼魂所忌怕的，所以在喜慶日子，不少人都會燃放爆竹來驅鬼。雞的啼叫聲，亦是驅鬼的必殺技，據說鬼聞雞啼會「縮短」、「迸失」，而且日出之時雞必鳴叫，所以鬼魂特別怕雞啼聲。



5. 怕穢物

拿糞便、尿液、污水等穢物驅鬼，古已有之。據說走夜路時，一旦遇到「鬼打牆」，使人不得前進，只要屙一泡尿，路就可以開通。



6. 怕木器

桃，生於鬼門，故能制百鬼；桃木取五木之精，故能壓服辟邪之氣，所以利用桃木製作刀劍形擺設，具有辟邪、驅鬼的作用。另外，木匠製作的工具劃定方圓，所以帶有正氣，故鬼邪懼之。



7. 怕怒氣

俗語有云：「鬼怕惡人蛇怕棒。」有些人會在撞鬼時講粗口，希望罵退靈體，箇中原因是鬼和人一樣欺善怕惡。