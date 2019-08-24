順風快遞：一文睇晒　歐日韓紅葉團

【挪威森林 深谷飛瀑】

很多港人愛賞楓，也知道北歐的金秋很美，尊賞假期這次的10天北歐四國、愛沙尼亞行程，選乘芬蘭航空在凌晨出發的航班，航機同日即到達丹麥哥本哈根，在市內作半天遊覽後，便可乘坐豪華郵輪DFDS前往挪威奧斯陸，這比傳統行程更為寫意。如遊罷挪威，便從挪威卑爾根直飛瑞典斯德哥爾摩，可省下十多小時長途車程，令行程省時舒服。

在挪威的重點行程，當然是到松恩峽灣賞金秋，如你搭乘峽灣遊船，便可隨船觀賞該國最長及最深的峽灣，沿途盡是山光水色，靜美的河上泛映滿山秋色，偶見溪流飛瀑，倍感磅礡氣勢。若登上斯泰格斯坦觀景台，更可在峽灣的制高點上，飽覽下方松恩峽灣分支的秋色醉人景致。在挪威你當然要一坐被公認為世上景致最壯觀鐵路之一的高山觀景火車，沿路穿越高山、深谷、瀑布與森林，如同挪威縮影。挪威不能錯過的，還有禾斯石階瀑布，滔滔流水沿階梯形山坡滾滾而下，十分宏偉。

看完挪威森林的優美，隨即可飛到瑞典斯德哥爾摩。被稱作「波羅的海水上美人」的斯德哥爾摩，其老城區有700多年的歷史，城中充滿中世紀特色，著名建築除了有皇宮、大教堂廣場及老證券交易所外，舉行諾貝爾獎晚宴場地的市政廳更非常值得造訪。你還可在該市參觀百年戰艦「華沙沉船博物館」，華沙號是沉沒於1628年的戰船，1961年打撈成功後始改建成博物館，它也是世上唯一僅存的17世紀戰艦，甚具歷史價值。



10天 北歐四國、愛沙尼亞《秋色北國 金光峽灣》（團號：ENCB10）

行程：丹麥（哥本哈根）、挪威（奧斯陸、支盧、富林、松恩峽灣、禾斯、卑爾根）、瑞典（斯德哥爾摩）、愛沙尼亞（塔林）、芬蘭（赫爾辛基、波爾沃）

出發日期：10月9日、16日、24日、31日及11月9日

團費：HK$24,498起

查詢：2115 9828（尊賞假期）



【日本登山 走訪名勝】

愛觀賞優美景色的朋友，立山黑部、合掌村、上高地、松本城秋日皇牌精選5天團會是你杯茶。行程焦點是乘坐 6 種特色環保登山工具暢遊立山黑部，沿路觀賞紅葉、美女平、黑部平、黑部湖等，在清新的空氣下漫步於宏闊的阿爾卑斯山脈大雪谷，感受大自然的魅力。亦會到訪中部山嶽國立公園的上高地、著名迴遊林泉式庭園金澤兼六園、世界文化遺產白川鄉合掌村及保留了傳統建築的東茶屋古街。行程還重本安排增遊KITOKITO市場，參觀高志紅蟹拍賣盛況，並往當地餐廳品嘗美味高志紅蟹（一人一隻）。

如果想親子遊的話，則可諗諗日本北陸、金澤、京都、大阪悠閒賞景溫泉 5 天團，行程除了同樣會暢遊立山黑部、上高地、兼六園及東茶屋古街等地，另外會前往日本最大型恐龍博物館「福井恐龍博物館」，館內展示 40 隻以上的恐龍全身骨骼及化石樣本，小朋友肯定樂在其中。



立山黑部、合掌村、上高地、松本城 秋日皇牌精選5天團（團號：JNKA05）

出發日期：9月1日至10月31日

團費：每位$5,999起

網址：https://www.hkmiramartravel.com



日本北陸、金澤、京都、大阪 悠閒賞景溫泉 5 天團（團號：JNKB05）

出發日期：9月1日起至10月31日

團費：每位$5,499起

網址：https://www.hkmiramartravel.com



【韓楓勝地 懷舊列車】

喜歡被紅楓包圍的朋友，可考慮韓國首爾、全羅南道5天皇牌韓楓之旅（團號：KSGV05）。行程重點是韓國著名賞楓勝地內藏山國立公園，每逢秋天，內藏山楓林染紅，風景極美。古剎白羊寺、淡雅內藏寺與周圍的楓林相映成趣。亦會到訪順天灣國家庭園，庭園佔地甚廣，百花齊放，形成壯麗景觀，可欣賞到一片黃色花海。另外團友可暢玩谷城蟾津江鐵道單車Rail Bike（包費用），並前往蟾津江火車村乘坐古老懷舊的蒸汽列車，沿途欣賞蟾津江絕美風景。還有到訪潭陽竹綠園，於園中可體驗竹子文化及欣賞韓國特色竹製品，感受不一樣的幽雅氛圍。行程最後更會安排前往首爾多個購物及玩樂熱點，讓大家滿載而歸。



韓國首爾、全羅南道

5天皇牌韓楓之旅（團號：KSGV05）

出發日期：10月20日至11月20日

團費：每位$3,299起

網址：https://www.hkmiramartravel.com