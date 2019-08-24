Toyota GR Supra　注目回歸

新輸港的豐田（Toyota）GR Supra傳承了Supra家族基因，擁有長車頭、短車尾；短軸距、寬輪距、低爬車身，充分體現廠方稱為「Condensed Extreme」的極緊緻設計哲學。配上沿襲自2000 GT的Double-Bubble雙拱車頂、富肌肉感的輪拱、置中梯形面罩、與之面積相若的兩側大型進氣口、一體式拱形尾翼、造型突出的黑色下擾流板和雙出大圓尾喉，明擺着就是一副高性能跑車的皮相。無論去到哪，「高收視」也是正常。拍攝車屬輸港40輛配額中15輛3.0 Launch Edition版之一，擁有搶眼紅色車身、側鏡及19吋黑色鍛造合金輪圈，更是惹人注目。



規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：直六配雙渦輪增壓

容積：2,998c.c.

最大馬力：340ps/5,000~6,500rpm

最大扭力：500Nm/1,600~4,500rpm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

車身體積：4,379×1,854×1,294mm（長×闊×高）