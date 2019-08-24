「Pet Pet嘉年華」帶埋主子食玩買

抓住暑假的尾巴！今個星期六、日各位貓奴狗奴不妨帶「主子」到荔枝角D2 Place，參加麥田捕手寵物主題市集──「Pet Pet嘉年華」，會場展出數百款不同的手作及本地寵物食品、護理用品品牌，數百款寵物款式的手作設計產品以及各個不同的寵物服務單位。活動期間，只要Like 「Pet Line」 Facebook Page，就可以免費獲得Nulo寵物食品包一份及Pet Line現金券一張，贈品數量有限，送完即止。



活動期間更會舉辦多個座談會、寵物資訊分享會及工作坊，供有興趣的朋友免費參加，包括寵物美容秘笈心得、狗導師分享、寵物護理用品工作坊，以及適合退休長者的寵物保母計劃。大會首次與「Senior CID Pet Sitting - 寵物保姆社企」合作，旨在為退休人士提供免費的寵物保母訓練，並會到寵物領養中心實習，此計劃可為退休人士提供穩定收入，亦能幫助待領養寵物。會場特設影相區，可以隨便同愛寵影相打卡，現場更會大送禮物和贈品。行完市集打完卡，當然要帶自己的寵物放下電，主人們可以攜同愛犬愛貓到D2 Place ONE的天台寵物休憩區，與寵物們歡度下午時光。



麥田捕手 – Pet Pet嘉年華

日期：8月24 - 25日（星期六及日）

時間：下午 1 時至晚上 8 時

地點：D2 Place一期2樓The Space