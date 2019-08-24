三界五行：不要愚孝　該孝則孝

我們不能因為《二十四孝》中有些故事與現代脫節或者不合情理而全盤否定《二十四孝》，更不可以因此不再孝敬長輩。



魯迅在《朝花夕拾》一書中，用3,000多字篇幅寫了《二十四孝圖》，對一些他認為不合情理的愚孝作了批判，但這並不等於他反對孝道。



魯迅媽媽是個偉大母親，年輕守寡，家道中落，但她卻把首飾典賣，供魯迅去日本學醫，留學期間，魯迅發覺同胞對祖國的認識不足，「哀其不幸，怒其不爭」，決定不做醫生，拿起筆桿喚醒國民，媽媽姓魯，他的筆名就叫魯迅。回國後，魯迅與媽媽同住，每天出門都會說一聲「娘！我出去了。」回來也說一聲「娘，我回來了。」並買一些媽媽喜歡吃的點心，陪她聊天。母親在老家紹興住的是祖屋，到北平後，魯迅擔心媽媽不習慣租人房子住，向親友借錢買了一間房屋給媽媽住。



魯迅在《二十四孝圖》中說：「其中自然也有可以勉力倣效的，如『子路負米』、『黃香扇枕』之類的。『陸績懷橘』也並不難。」



子路是孔子學生，為了讓母親食到香軟的飯，不惜遠路負米回來。黃香九歲喪母，自覺負責照顧爸爸，夏天扇涼枕席，冬天暖熱被窩。三國時代六歲的陸績隨父親謁見袁術，袁術用橘子招待，陸績悄悄把兩個橘子藏在懷裏，臨走時掉了出來，陸績向袁術解釋，這是我留給母親吃的。



方向宇