9月「打」到嚟！　電競機王ROG Phone 2

ASUS去年推出電競手機ROG Phone，憑超頻處理器及各式配件在遊戲界刮起話題。事隔一年，廠商終於發表第二代ROG Phone 2，並宣布9月6日在港開售。



ROG Phone 2維持上代的型格「幻影黑」設計，只是屏幕由6吋大幅加大至6.59吋，成部機變得更闊更長，坦白講手感沒有上代好，男人手持也略嫌大部。然而，新屏幕背後有很多好處，先是畫面更新率高達120Hz，反應時間短至1ms，令按鍵的精準度及畫面反應時間都有所提升。另外，屏幕支援10-bit HDR及SDR2HDR技術，跟上代比較，色彩更豐富，也能顯示更多細節，睇片尤其明顯。



新機一如傳聞首度用上Qualcomm最新Snapdragon 855 Plus超頻處理器，時脈高達2.96GHz，並採用時脈675Hz規格的Adreno 640圖像處理器，效能較標準版提升15%。以《AnTuTu》測試，內置12GB RAM的它整體成績達到402,110分，GPU分部也得175,064分，兩項均是目前手機中第一，性能之高可見一斑。



針對遊戲，手機也進行了多項優化，例如機側的超音波感觸鍵升級為「AirTriggers II」，震動反應時間由63ms降至20ms，並支援貼手連擊及滑動控制，玩槍Game唔怕撳到手軟！另外配備了GameCool II冷卻系統，透過3D均熱板及散熱孔排除熱力。而手機更可加裝附贈的「AeroActive II 空氣動力風扇」，未用前打機半小時機身約34℃，用後緩緩降至29℃，最正是完全零噪音，打機不受滋擾。



手機其他特色還包括前置立體聲雙喇叭，支援DTS:X Ultra虛擬環繞音效; 機背設Aura RGB燈，會隨遊戲觸發燈效 ; 配備6,000mAh超大電池，適合長時間作戰，更對應QC 4.0快充技術。主鏡頭是48MP配13MP組合，可拍125度超廣角相片;前置鏡頭則有2,400萬像素，提供人像、美顏及8種濾鏡。拍攝Model膚色透白自然，女機迷又多個購買理由！



一如上代，ROG Phone 2設有一系列專用配件，包括TwinView II雙屏幕基座、ROG Gamepad遊戲手掣、ROG Lighting Armor Case炫光保護殼、Mobile Desktop Dock桌上型遊戲基座、WiGig Dock無線投影底座及Professional Dock五合一擴充底座等。若然唔想逐樣買咁煩，入手ROG Super Pack大全配行李箱就可全部擁有。



最後說到大家最關心的價錢，手機入場費為7千元左右，以如斯Spec再加上大量打機配套，個人認為是目前最強的電競手機，鍾意打機的話實在難以抗拒！



規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 855 Plus 2.96GHz八核心

屏幕：6.59吋（2,340×1,080解像度）

記憶體：12GB RAM、512GB ROM

鏡頭：（前置）2,400萬像素、（後置）4,800萬像素＋1,300萬像素

電池容量：6,000mAh

體積：170.99×77.6×9.48mm

重量：240g

