果然有料到：「莓」味無窮　有營百變

提起莓果，大家好自然就會想起草莓，亦即是士多啤梨，其實草莓只屬莓類果實的其中一種。莓果的英文統稱為Berry，其種類繁多，除大家熟悉的草莓（Strawberry）及藍莓（Blueberry）外，還有黑莓（Blackberry）、紅莓（Raseberry）及小紅莓（Cranberry）等，每種都含豐富維他命及天然有益的植物色素，加上抗氧化，被譽為無添加的保健食材。



藍莓：抗氧化發電機

以藍莓為例，就曾被美國《時代雜誌》推薦為10大健康食品之一，有北美藍寶石及抗氧化發電機的稱號，抗氧化以外，亦有調節免疫能力的功效。



黑莓：產量少最名貴

黑莓屬產量較少的莓果，價錢亦因而是眾多莓果中最貴的，黑莓含大量花青素，糖分亦比一般莓果高，但莓味就較為清淡。



紅莓：清新香甜

至於糕餅甜品中常見的紅莓，又有人稱為覆盆子或紅桑子，由多粒果核組合而成，富平衡甜味與香氣，是北美盛產的莓果之一。



蔓越莓：天然保健食品

蔓越莓亦稱小紅莓，除有食用價值外，亦具藥用性，是天然保健及抗菌的水果，由於酸度極高，一般不建議直接食用。



化身美食甜點糕餅

莓果除食用價值很高外，其可塑性一樣廣泛。由於大部分莓果富天然酸味、甜度及香氣，可直接食用、榨汁、裝飾或點綴菜式，甚至加工製成果醬、乾果及蜜餞，亦是糕餅甜品中常用的食材之一。其中糖分比較高的黑莓及藍莓適宜直接食用，紅莓酸酸甜甜則配搭較多元化，除可用來做慕絲、果撻外，亦可配朱古力或雪糕來食用，令味道層次更多變化。小紅莓雖然酸澀不宜直接食用，但就含大量維他命，通常會加糖製成果汁、果醬或乾果。