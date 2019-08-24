BOSS 19F/W　融入紐約藝術氛圍

位處紐約曼哈頓的切爾西畫廊區（Chelsea），短短的幾條街就聚集了過百家藝術畫廊，昔日一間間毫不起眼的貨倉及車房搖身一變成為New Yorker周末放假感受藝術氣息的熱點，令此區原來的工業味道一掃而空。今個秋冬，就連德國時裝品牌BOSS亦從這個集藝術及時尚於一身的區域得到啟發，將當中建築元素及藝術風格一一融入全新秋冬男女服飾系列中，透視出如同藝術策展人的獨特視角。



上季春夏系列在品牌總監（Chief Brand Officer）Ingo Wilts帶領下，BOSS首度將男女裝系列合併並一同發表，他更從美國西岸加州充滿陽光氣息的景致引伸出California Breeze主題。事隔半年，他再於新季度帶大家從西岸走到東岸，躋身於紐約曼哈頓的藝術圈，感受當中富現代主義及展現無限創意的藝術氛圍。西裝從來都是BOSS最不可或缺的標誌性設計，今季品牌利用精準剪裁工藝帶出率性自然格調，改良剪裁比例及線條結構，將拼布、絎縫工藝與運動風格融合，好讓大都會男女都可以輕鬆配襯系列中各款服飾，穿梭於切爾西畫廊區街道之上。



服飾剪裁考究以外，BOSS對設計所用的布料要求亦極為嚴謹。今季多款男女裝大褸、針織衫及飄逸長裙等都用用上不同質感的物料製作，當中包括：Virgin Wool（新剪羊毛）、Cashmere（茄士咩）、Mohair（馬海毛）、Alpaca（羊駝毛）、Silk（絲綢）及Lambskin（小羊皮）。除結構比例深受建築風格影響外，針織衫上所採用的獨特條紋圖案及縫線細節亦見到品牌對工藝的堅持，高雅質感令整個系列服飾如同藝術品般體現出更多不同層次。



對比BOSS的優雅高貴格調，同為HUGO BOSS旗下的HUGO則主張前?創新設計，透過輪廓鮮明的剪裁工藝及簡潔線條設計推翻傳統男裝概念。今個秋冬系列就向上世紀20年代至戰後時期的德國工人階層及傳統工業致敬，用色都是圍繞工業風的黑、海軍藍及具HUGO代表性的紅色，除了打造出多款工裝外套及丹寧服裝外，亦分別從德國高速公路Autobahn及一幀HUGO BOSS總部員工照片，轉化成黃黑斜間及黑白Photo Print圖案，後者更運用到褸、褲、袋及鞋款上。而將「HUGO」標誌左右反轉成「OGUH」的Reversed Logo亦遍布系列不同單品，以玩味手法重新演繹自我風格。



模特兒：Janine C. @ CalCarrie、Alex G. @ Model One

化妝及髮型：Chris Lam