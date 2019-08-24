Jaquet Droz　新錶限量登場

Jaquet Droz每年推出的頂級複雜玩偶機械腕錶，已成為鐘錶愛好者最引頸以待之作。過去幾年品牌的玩偶機械腕錶多以雀鳥設計為靈感，今年品牌決定跳入水中，設計出充滿東方色彩的全新傑作Magic Lotus Automaton自動玩偶腕錶。這款自動玩偶作品配備品牌自家設計和組裝的嶄新機制，可上演時長超過四分鐘的活動場景。裝置以蓮花水池作背景，錶上四朵蓮花裝飾代表四季，啟動玩偶裝置後錶盤上蓮花開始轉動，透過秘密的活動裝置令蓮花轉動時，花心的寶石亦會轉換，教人嘖嘖稱奇。同一時間，活動錦鯉可擺動尾部及上下浮動，栩栩如生。



8字形布局的大秒針腕錶是品牌另一重要設計，今年此系列推出全新單按鈕計時碼錶，限量版款以紅金設計配以象牙白色大明火琺瑯錶盤，另外3款精鋼版採用偏心錶盤設計。同系列新作還有兩地時大秒針腕錶，大秒針小錶盤中央呈現採用粒面潤飾的五大洲平面圖，締造出土地的紋理質感，24小時原居地時間顯示分為兩個12小時區間，由此可區分白天（白色區間）和夜晚（黑色區間）。當地時間顯示設於大秒針錶盤的上半部分，通過跳時方式調節，方便抵達目的地後，可以更快速地設定時間。大秒針鏤空錶款Skelet-One推出全新黑色陶瓷錶殼款式，錶盤搭配藍鋼螺絲和白金時標，襯以藍色帆布錶帶，凸顯現代陽剛氣質。



女裝系列今年推出兩款新作，Lady 8 Petit新推出孔雀石及珍珠貝母錶盤款式，其中孔雀石錶盤更特別改用孔雀石滾珠，加上綠色小牛皮錶帶設計一氣呵成。 另一女裝新作Petit Heure Minute 「Smalta Clara Colibri」以偏心式錶盤設計，搭載品牌最細的機芯，錶盤以鏤空琺瑯工藝打造出色彩繽紛及通透感的蜂鳥圖案。