本日日本：淺草新酒店　怪奇「恐龍、忍者、管家」投影當接待

如果有得揀，入住酒店你想選恐龍、忍者、還是管家幫你Check-In？別以為是天荒夜譚，隨科技進步，日本首家採用最新全息技術締造光影「恐龍、忍者、管家」當接待的酒店，即將在9月1日於東京淺草開幕！據知融合先進全息及投影技術的酒店接待員，有恐龍、忍者、管家3款角色，它們都會說日語、英語、中文及韓語，可幫忙住客辦理入住或退房手續。而且投影技術，還運用到地板上，例如地上有恐龍的腳印，指引客人的移動方向；而在入口處地板，更有四季不同變化的投影圖像，秋季時會是紅葉遍地，冬季又會變成雪花結晶，倍添浪漫。酒店亦有9款房間供選擇，各房更有平板電腦給操控光暗、空調等設定，部分更有安裝有清潔機械人「LG Styler」給你衣物除皺僻味，十分貼心呢。



Henn na Hotel東京淺草田原町

開業日期：2019年9月1日

地址：東京都台東區Kotobuki 3-19-8

網址：https://www.hennnahotel.com/asakusa-tawaramachi/

交通：從淺草站步行9分鐘，從田原町站步行2分鐘

