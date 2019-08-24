Q版EVA 13號機　4手配雙槍

《新世紀福音戰士 新劇場版:||》早前公開了最新預告片，令一眾新世紀迷超級期待可在2020年睇到，而Bandai旗下的「NXEDGE STYLE」Figure系列最近就推出最新的Q版「EVA 13號機」，它是《福音戰士新劇場版：Q 》中主角碇真嗣與渚薰共同駕駛的EVA，雖然驟眼睇有點似初號機，但只要細心睇就會發現塗裝及頭上角的形狀也與初號機不同，而且最大的分別是EVA 13號機擁有4隻手臂，而NXEDGE STYLE版亦忠實地將這些細節完全呈現，配合附設的2把朗基努斯之槍，就可完整再現劇中手握雙槍的造型。



EVA 13雖是Q版但無論造型細緻度及可活動性都超高，全高約100mm，既可跟足原著為EVA 13號機裝上4隻手臂，亦可將2隻手臂拆出來，變成正常的雙臂版造型，附設有拳頭及手掌各4組，可以擺出不同的造型，就算重現戲中4手握雙槍的造型都難不到它，相當靈活。同時附設有透明地台，配合透明支架，可擺出高難度的空中漂浮姿勢，更附設有好像浮游砲般的武器RS Hopper，RS Hopper可裝在透明支架上，與EVA 13號機並排，相當型仔。