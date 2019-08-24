《酒遍天涯》拔蘭地與干邑　Brandy=Cognac？

前文曾經提到出產香檳酒（Champagne）的香檳區（Champagne），但其實法國干邑區（Cognac）也有一個叫香檳（Champagne）的地區。所以有些拔蘭地Brandy/干邑Cognac酒標上有Champagne字樣。那究竟甚麼是拔蘭地（Brandy）、甚麼是干邑（Cognac）？



拔蘭地是一種以水果為原料（例如蘋果、杏桃，但大多數是用葡萄），經發酵、蒸餾、陳釀等工藝所製成的烈酒。而干邑則是指在法國干邑地區生產的拔蘭地。獲法國政府授權生產干邑的六大干邑產地依級數為：大香檳區（Grande Champagne）、小香檳區（Petite Champagne）、邊緣區（Borderies）、精品林區（Fins Bois）、優品林區（Bons Bois）和普通林區（Bois Ordinaires）。



法國政府規定干邑使用的葡萄品種90%以上必須為Ugni Blanc、Folle Blanche、Colombar這3種為主，還有可使用不超過10%的Blanc Rame、Jurancon Blanc、Semillon、Montils和Select這5個品種（Meslier St. François、Jurançon blanc亦可使用，但只能是在2005年9月18日前所種植的，但在2020年過後亦將被禁止使用）。此外，干邑必須以銅製蒸餾器雙重蒸餾，並在法國橡木桶（目前干邑只要求使用橡木桶陳年，並無限制只能用Limousin與Tronçais兩種橡木）中密封釀製2年，才可稱作干邑。就算在指定地區生產，若未能符合由干邑生產監管組織BNIC（Bureau National Interprofessionel du Cognac）所訂定的規定，也不能以Cognac之名出售。故所有干邑都是拔蘭地，但不是所有的拔蘭地都是干邑。



干邑拔蘭地和其他酒，例如葡萄酒、中國白酒等有着一個很大的區別，就是裝瓶後便幾乎不再發生變化。所以區分干邑等級的關鍵，就在橡木桶中的陳年時間。市面上的干邑，大部分會使用不同橡木桶中的原酒（不同陳年時間）調配而成，而干邑的酒齡，就是完成調配後，酒中最年輕基酒的陳年時間。



法國政府對於干邑白蘭地的等級標示有一定的規範（見附件），在2018年4月以前，NAPOLEON不是法定等級，不過酒廠常用來表示比VSOP高一等級但低於XO的產品；2018年4月起，NAPOLEON取代原先的XO的等級，XO最低陳釀期改至最少10年。



後記：

在法國出產的拔蘭地最出名又最貴的是干邑，不過法國人有句說話：

「把干邑（Cognac）賣給全世界，把雅馬邑（Armagnac）留給法國人喝。」甚麼是雅馬邑？其實是指產自法國西南部Gascony地區的拔蘭地。雅馬邑拔蘭地在法國是最古老的蒸餾酒（比干邑早200年），雅馬邑的釀製過程和干邑一樣，不過不同的是在蒸餾過程，干邑採單式小型銅壺蒸餾器蒸餾2次而雅馬邑則用塔式蒸餾器連續蒸餾一次。



Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）