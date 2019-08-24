征選遊：澳洲達爾文　與鱷魚面對面玩遊戲

要數澳洲北嶺地著名動物，當然是凶神惡煞的鱷魚！不過，大家唔一定要深入沼澤，於首府達爾文（Darwin）市中心的Crocosaurus Cove亦可以觀賞得到，當中每每要一個月前預約的Cage of Death為館內皇牌。它是讓大家於一個透明的圓形大塑膠箱近距離觀賞鱷魚，並已有潛水鏡和喉管裝備。



活動開始，大家的箱子已身處鱷魚潭上空，會有管理員於桶頂為大家拍照和「道別」後，箱子緩緩下降，清涼的池水也徐徐注入箱內。當大家仍在適應環境之時，原來鱷魚已在箱外恭候大家。看着牠冷冰冰的眼神，兼潛下水看到那數米長的巨大身軀，真的令人不禁生畏。



為求大家有更多感官刺激，在旁的管理員還會利用雞或牛肉吸引鱷魚，挑起牠們獵食的獸性。然而，目擊由狩獵至躍起一咬，只於兩三秒內完成，無怪乎人人都不介意花費數百元來體驗！



若怕自己沒膽量親身試玩，同場大家亦可以於館內1樓和地面觀賞「參加者」和鱷魚。雖然隔着鐵網或厚厚的玻璃，但從第三者角度觀察，其實也十分過癮。嫌大鱷太恐怖，鱷魚仔會唔會易接受一點呢？館內還設有與約1米長的小鱷魚接觸環節，牠們的嘴巴已被綁，並有專人教導過程十分安全。一經接觸，會發現鱷魚並不是大家想像中冷冰冰的，而是軟塾兼帶點微溫，加上漂亮的外皮紋理，其實十分可愛靚仔，所以大家玩時不要忘記和牠們合照啊！至於想知道更多爬行生物的知識，同場還設有爬行館，內裏養殖了各式稀有品種給遊人大開眼界。



Crocosaurus Cove

開放時間：9:00am~6:00pm

入場費：AU$26（約HK$137）

Cage of Death：AU$170（約HK$894）

地址：58 Mitchell St, Darwin City

網址：http://www.crocosauruscove.com/



鳴謝：澳洲北領地旅遊局

