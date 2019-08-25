香港估估吓：《變色龍》潘志文劉志榮是甚麼職業？

在七十年代末，麗的電視（亞洲電視前身）曾拍攝不少大獲好評的長篇連續劇，不同於TVB的劇集，較多描寫上流社會，而且忠奸分明，麗的的長篇劇較貼地，主角通常是社會中下階層人物，而且往往忠奸難辨的梟雄，或為勢所迫，由好人慢慢變成「識者生存」的人，其中《變色龍》便是最佳例子。



此劇長達80集，由李兆熊監製，主演包括潘志文及劉志榮，故事也相當寫實，以一棟舊樓因為要改建，而帶出幾個住在這裏的家庭之變遷。



其中潘志文飾演鄺志立，本是前途無可限量，正義凜然的律師，卻慘遭除牌！後來他變得老練而不近人情，為了達到目的，他把所有的敵人都打敗了，但回首過去，卻發現自己已在不知不覺間陷入了衆叛親離的境地。最後，他重新回到了起點，踏實地繼續他的律師生涯。



至於劉志榮飾飾演的賀升，則是那個時代的「世界仔」寫照，他本是有勇有謀，聰明過人的警察，卻甘心為貪污的探長賣命，做出許多作奸犯科的事情。後來更借醉迷姦了魏秋樺飾演林硯梅，迫得她在與鄺志立結婚前自殺。最後他機關算盡，卻難逃法網，落得入獄的下場。



律師追求正義，警察則急功近利，這個設定或許反映了那個時代社會大眾對兩種職業的印象，不知到了今天，這種印象還有沒有變呢？