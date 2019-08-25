轉眼間，來到暑假的最後一個星期。快樂的時光總是很短暫，各位學生，收拾好心情準備開課嗎？最近有否出現焦慮不安的心情呢？不妨玩玩以下心理測驗，測試一下自己有否患上開學恐懼症。校園畢竟是人生最青澀的回憶，學生們加油呀！



問題1. 你是否喜歡戶外活動？

a.很喜歡-->轉去問題2

b.不喜歡-->轉去問題3

c.還好-->轉去問題4



問題2. 你會否因減肥而抗拒美食的誘惑？

a.可以-->轉去問題5

b.不可以-->轉去問題3

c.看情況-->轉去問題5



問題3. 你喜歡探究新奇事物嗎？

a.很喜歡-->轉去問題6

b.不喜歡-->轉去問題7

c.看情況-->轉去問題5



問題4. 你很快便能適應節奏急促的生活？

a.是-->轉去問題7

b.不是-->轉去問題5

c.還好-->轉去問題3



問題5.跟朋友去旅行，每次都是由你負責編排行程？

a.是-->轉去問題6

b.不是-->轉去問題7

c.看情況-->轉去問題9



問題6. 你的鬧鐘是否校快了10分鐘？

a.是-->轉去問題8

b.不是-->轉去問題9

c.看情況-->轉去問題10



問題7.你是否每天都要賴床？

a.是-->轉去問題6

b.不是-->轉去問題9

c.看情況-->轉去問題10



問題8. 開學倒數中，你有否感到情緒低落？

a.有-->轉去結果A類型

b.沒有-->轉去結果D類型

c.還好-->轉去結果B類型



問題9. 你是否一個做事愛拖拖拉拉的人？

a.是-->轉去問題8

b.不是-->轉去結果C類型

c.看情況-->轉去問題10



問題10. 你喜歡早睡早起的生活習慣嗎？

a.很喜歡-->轉去結果D類型

b.不喜歡-->轉去問題8

c.看情況-->轉去結果C類型



結果分析

A. 好驚開學呀！

開學恐懼指數：4粒星（滿分為4粒星）

你確實患上「開學恐懼症」。對你而言，學習為你生活帶來沉重的壓力，所以在暑假將要結束時，你感到焦慮不安，甚至引致失眠、腸胃不適等問題。其實生活總充斥着林林總總的壓力，感到緊張時，不妨多點深呼吸，盡量撫平起伏的心靈。



B. 狂瘋完先開學！

開學恐懼指數：3粒星（滿分為4粒星）

距離開學的日子愈來愈近，你內心感到十分納悶，因為不想接受殘酷的現實。你總會花不少時間來調整自己的情緒，你可能會狂買狂吃，甚至玩到通頂。奉勸你還是好好收執心情，以免因為這幾天的狂瘋生活模式，影響到健康。



C.享受暑假，亦享受開學！

開學恐懼指數：2粒星（滿分為4粒星）

樂於以平常心生活的你，認為開學與暑假是完全沒有任何分別，所以絕對不會有「開學恐懼症」。你把學習與娛樂時間編排得十分妥當，懂得好好享受當中的過程，同時亦會在學習中發掘生活的樂趣，活得輕鬆自在。



D.適應力超強！

開學恐懼指數：1粒星（滿分為4粒星）

在你身上，找不到任何有關開學恐懼症的徵兆，總抱着「遊戲人間」的心態過日子。善於自娛自樂的你，適應力十分強，暑假期間玩過痛快，開學時也不忘各項悠閒的活動，亦會很快投入學習中。