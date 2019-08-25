傳程達意：紅葉外的日韓秋色美景

暑假進入尾聲，是時候開始計劃秋天的賞楓之旅。日韓兩國自然是永恒的大熱之選，日本有京都的古樸、北海道壯麗的自然，韓國有首爾的浪漫、 內藏山的禪意，選擇從南到北，各具特色。但原來秋色不只限於紅葉，年年賞楓今年想尋找新視野？ 讓我跟各位分享日韓兩地楓紅以外的秋天驚喜。一般我們以為櫻花盛開是春天的專利，但原來還有冬櫻這個在每年10月至1月期間綻放的品種。冬櫻是對每年會盛開兩次的櫻花之統稱，它包括了小葉櫻、四季櫻及十月櫻等，屬較罕見品種，當它們在冬季花期盛放之際，正值楓葉換上秋裝之時，成就楓葉與櫻花這個聽起來超現實的結合。欣賞冬櫻與秋色共舞的三大熱點分別是位於埼玉縣的城峯公園，這裏每年均會舉辦冬櫻祭，10月底至12月初更有亮燈活動；群馬縣的櫻山公園則種有7,000棵冬櫻，粉紅與楓紅交錯，美不勝收；至於愛知縣小原交流公園更相信是最大型的冬櫻花園，約10,000棵四季櫻與紅葉競艷，11月的冬櫻祭更吸引了來自日本各地的訪客參加，氣氛熱鬧。

至於韓國，近年秋天佔據社交媒體的熱門打卡相，不是傳統紅葉風景，而是一片粉紅的粉黛亂子草田，它是最高可生長至約90厘米的草本觀賞植物，小花猶如霧狀散開，夢幻之極。原本只出現在濟州島的粉黛亂子草，現時在釜山的大渚生態公園一樣可以看得到，此生態公園面積達76萬平方米，春天有油菜花、初秋有波斯菊，10月左右到粉黛亂子草登場，是個四季擁有不同美景的自然寶庫。



黃進達

