開學最佳禮物　Flik Flak Going to School手錶

不經不覺，還有數天便放完暑假，是時候收拾好書包，準備開學啦！要自細教導小朋友時間的重要性，一隻Flik Flak Going to School系列手錶，實用又外形出眾，絕對是最好的開學禮物。瑞士製造的手錶，除防震外，配有織物錶帶，可在最高40º C下水洗。「BLUE AB34」手錶採用藍綠配色，再配上白色點綴，營造出美妙的視覺效果。「PINK AB34」手錶用白雲、彩虹，鬥牛犬圖案和閃耀的寶石來陪伴孩子學習第一課，打好基礎後，再一起盡情塗鴉，追求夢想。「WOW YEAH」手錶有笑臉，泡泡話框和小怪獸元素，伴孩子們在陽光下一同前行。「WOW LOVE」手錶請來了獨角獸作伴，配上耀眼的閃粉，打造一首夢幻狂野隨想曲。



【手錶相伴 愉快學習】

來到課外活動的時間，學習和歡樂繼續相伴。「STAFETTI」手錶錶帶印有花朵和蝴蝶塗鴉，搭配Swarovski水晶綴成的星星一起翩翩起舞，錶盤格外閃耀迷人，小朋友一定愛不釋手，讓它陪伴寶貝們愉快學習。「BALLTIME」手錶專為運動小達人設計，不管是籃球、網球、足球，還是欖球，各項體育比賽完美展現於手腕間。花款多多，不同性格的小朋友都可以找到心頭好。