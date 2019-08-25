三界五行：孝順父母　體貼入微

《二十四孝》故事中，有一些是絕對正確，而且孝的態度與方法是永不過時的。



第一孝「孝感動天」主角是舜，他少年時遭父親、繼母以及同父異母弟弟迫害，處之泰然，獨力承擔整個家庭的農作和家務。被感動的堯帝，把兩個女兒嫁給他，協助他把家庭裏裏外外都打點得妥妥當當，堯帝覺得舜有王者的能力和雅量，退位讓賢，成為舜帝。從這個故事，我們學到了克己復禮，退一步海闊天空，忍一時風平浪靜。



第二孝「親嘗湯藥」主角是漢文帝，他是漢高祖劉邦的兒子，其母薄太后患病三年，文帝每晚通宵照顧，白天處理國家大事後，回到太后身邊打點一切，太后所食的湯藥，他親自嘗一口才放心給她食。在文帝無微不至照顧下，太后痊愈。文帝以孝治國，國富民強。他孝親的精神可嘉，也可以學，但不必把父母的藥嘗試，以免減少了父母的藥量，而且會影響自己的健康。



第三孝「嚙指痛心」主角曾參是孔子門生，《孝經》就是他寫的。曾參事母至孝，與母親心靈相通，有一天，曾參上山砍柴，家中有客到訪，曾母不知所措，急得咬自己手指，曾參即時感到心痛不安，速速回家，曾母與訪客都嘖嘖稱奇。今時今日，人人有手機，有急事不必咬手指就可以即時傳達，但曾參把母親放在心中的「孝心」，是值得學習的。



方向宇