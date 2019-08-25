六、七、八十年代，是喇叭褲、牛仔褲的全盛時期，兩者大行其道！無論寬闊褲腳的喇叭褲，還是闊腳窄腳的牛仔褲，無論透氣欠佳化纖織物，還是厚重牛仔布料，時尚「長青」褲的上部，總是緊緊包囊着臀部和大腿，展示人體曲線美態，恍如芭蕾舞劇中的王子。在男性而言，這些比「王子」的更厚更硬緊身褲，將陰囊提高並緊貼於腹部，使陰囊失卻自動收縮和鬆弛以調節睾丸與附睾溫度的能力，睾丸與附睾因此亦長時間處於溫度持續偏高的狀態，由此影響了精子的正常發育，亦影響了男性的生育功能。



【緊身褲是不孕不育的原因之一？】

幾十年過去了，顯露美態的緊身褲仍未有隱退迹象，因紡織物料進步而在10年前誕生了新的緊身褲Legging，又加入為緊身褲新力軍，以新形象進入人們視線的同時，亦引起男性生理會否受影響問題的再度關注。



在2015年，香港家計會公布了一個調查報告，發現在本港接受調查的個案中，在排除與性別沒有相關的、導致不孕不育的原因，男性因素佔12%，比女性高出一倍。而穿着緊身褲是導致男性不孕不育的主要原因之一。



【思考美觀與個人健康？】

太陽底下無新事，，就如人們接受服飾變遷，東亞人放下傳統服飾接受洋裝一樣，社會審美和喜好的潮流，也是最基本人權與自由，是個人自己喜好的事，絕對無可厚非。只是，從另一個角度看，如果這種審美和喜好，對人的衞生與健康存在可能的風險，我們是否要考慮一下取捨、穿着時間長短與場合？



謝和中醫師