點醬錄：普寧豆醬　萬能佐料

中國人擅長利用各種醬料來提升菜式的味道與層次，單是廣東一帶的多款醬料便足以令人眼花撩亂，其中不得不提的是選材、做法及工序都很講究的豆醬。



豆醬是潮汕地區最傳統亦最具歷史的醬料之一，材料雖然簡單，只用優質黃豆、麵粉、食鹽為原料製作，但過程及工序卻絕不馬虎。



人手製作 工序繁複

說起豆醬，現代人必會想到普寧的出品。早在明朝以前，當地便有家家戶戶自家釀製豆醬的傳統，遠近馳名，普寧自此更與豆醬劃上等號；普寧豆醬也成為頂級及優質豆醬的產地。普寧人會先挑選出圓渾飽滿的鮮黃豆出來，放在竹製的筲箕上，篩出幼細的沙石及細粒又不完整的黃豆，之後以人手泡水、蒸煮，才加入食鹽及麵粉，經過天然發酵、曬製、蒸氣等繁複工序。



色澤金黃 提鮮增味

完成所有步驟的豆醬，粒粒色澤金黃，味道鹹香又帶甘香，含豐富蛋白質、氨基酸，不但營養豐富，而且用途也相當廣泛，除可做蘸料，同時亦可用來烹調菜式，有提鮮增味作用，搭配海鮮尤其適合。單在普寧，以豆醬入饌的名菜可不少，包括豆醬煮魚、豆醬雞及豆醬炒蟹等，難怪成為潮汕人不可或缺的日常佐料及調味品。