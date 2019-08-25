大樹先生的家　變身藍白海洋風

酷熱的氣溫，熱力四射的陽光，是不是很想去趟海邊，玩水吃冰消消暑呢？在媽媽界大受歡迎、來自台灣的親子餐廳「大樹先生的家」的荔枝角分店剛換了全新主題：夏日海洋風，打破以往單色系的波波池定律，以實色和半透明的藍白雙色，將海水的藍和浪花的白，在池中完美重現，為視覺帶來清涼感覺。波波池中更有多款充氣玩意，海豚、大大小小的水泡等，彷彿置身海灘一樣。另一邊廂設有沙灘躺椅，並有以西瓜、刨冰為主題的紙板，可以一家大小打打卡。不用玩到一身汗都可感受夏日風情，家長們應該最滿意。



「大樹先生的家」佔地超過6,000平方呎，招牌波波池採用自家出品、擁有CE認證的大樹專用球，同時索橋、滑梯等配件亦增加其趣味性。場內的巨大沙坑亦是焦點之一，小孩可以任意利用各式工具玩沙，選用的是台灣直送的高爾夫球沙坑沙，故又細又軟；另外還有一個大樹彈床，可讓小朋友在上面蹦蹦跳跳。為了安全起見，「大樹先生的家」特設0至24個月專區，全區鋪上軟墊，並配備迷你波波池、滑梯、鞦韆等專為幼兒設計的設施，BB都可玩埋一份！