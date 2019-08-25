本日日本：東京Metro再推「石原BB」24小時車票

近幾年東京METRO，真把「車票×女神」威力發揮到淋漓盡致，他們穩抓日劇女神石原聰美代言，用她靚相印上車票，每年限量發售她的「石原聰美24小時券」Find my Tokyo，每次都被秒殺搶空！今年2019年下半年已確定將在8月26日優先網絡發售，實行在2020東京奧運前，就帶大家遊遍東京！是次2019年的發售計劃，將分成網絡（2019年8月26日至9月25日）及半藏門線水天宮前站特設賣場（2019年10月5日至10月11日）兩階段發售，A套組與B套組各有7,000份，肯定都會供不應求，大家如果有珍藏「石原BB」車票，比較下一定發現她真是一年靚過一年，今次絕對不能失手錯過。



東京Metro「石原聰美24小時券」（全6款）

乘車範圍：東京Metro全線

有效期間：2019年9月1日-2020年4月30日（每卡任選一日開票24小時內有效）

套裝售價：每組1,800日圓（約HK$133）每人限購5組



網絡販售日期：2019年8月26日（10:00am開始）至9月25日

販售網站：https://www.event-metro.jp/kikaku-joshaken/findmytokyo/



水天宮前站特設賣場

販售日期：2019年10月5日至10月11日（每天8:00am-8:00pm）



