造型大變身　吊帶裙4種流行穿搭法

天時暑熱，穿甚麼都爆汗，到底穿甚麼上街才可以涼快又時髦？從街拍所見潮女的衣櫃都唔少得一件吊帶裙（Slip Dress），兩條幼幼的吊帶、輕盈的面料加上鬆身剪裁，絕對是屬於夏天的裙。吊帶裙除了可以單穿，一班型人告訴你還可以用其他單品疊穿或者內搭，變化出不同時尚造型，原來吊帶裙可以咁百搭！



在一片睡衣風的帶動， 到夏天就是穿吊帶裙上街。如睡裙般的吊帶裙看似性感，除了充滿女人味的真絲配喱士花邊設計，散發濃厚度假風情的花卉圖案吊帶裙，充滿夏日氣息，自然成為不少潮人的熱選。如果你都想湊一湊這股吊帶熱，就要先學識以下的流行穿搭，能讓普通的造型大變身。



穿搭方法1：吊帶裙 + Tee

很多人都覺得吊帶裙太華麗性感，很難作為日常的着裝，最近型人就迷上吊帶裙 + Tee的配搭，簡單以一件白Tee打底就能淡化吊帶裙的華麗感，更有減齡作用，變成有層次又隨性的日常裝扮，白Tee是最百搭清新之選，如果你是搭配高手，當然可選擇其他顏色。



穿搭方法2：吊帶裙 + 短靴/波鞋

搭配的鞋款是一個關鍵，吊帶裙本身就已經很女性化，如果是平日穿上街，就不適宜再搭配女人味的高踭鞋，高踭短靴是潮女們的熱選，一來可以顯高，二來造型會顯得更有型格。此外運動風大熱，更可用風格相差甚遠的運動鞋與之混搭，碰撞出反差，穿出舒適與隨性。



穿搭方法3：吊帶裙 + 牛仔褲

喜歡層疊穿着的朋友，近年很流行的裙褲疊穿法在吊帶裙上亦可大派用場，吊帶裙的長度最好過膝，再以直腳牛仔褲打底，配上一對高踭短靴，確實有顯高的作用。



穿搭方法4：吊帶裙 + 外套

吊帶裙絕不只屬於夏天，到秋天開始有點涼的時候，披上一件外套的效果同樣一流，看潮人以牛仔褸或Biker皮褸搭配，既保暖又可提升型格感、絕對是型人之選；如果想穿出隆重的感覺，可選擇西裝外套，時尚、帥氣又顯氣質。