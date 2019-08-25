順Phone快遞︰Android「走甜」 將改用數字命名

自從10年前Google將Android 1.5以Cupcake命名後，打後的Android版本都以甜點命名，當中有Gingerbread（薑餅人）、Jellybean（啫喱豆）、Pie（餡餅)，又有著名品牌如KitKat及Oreo等。正當大家猜測最新Android Q用咩命名之際，官方卻宣布從此「走甜」，新版本不會再用甜點命名，而是簡單直接叫Android 10便算！



事實上早於數月前，Android產品管理副總裁Sameer Samat就表示「Q」字是一個難以用甜點命名的字母。要知道Q字打後的字母更少甜點名，如今Android由下一個版本開始改用數字，一來讓用戶更易了解版本的先後次序，二來官方毋須再為此費煞思量，只是粉絲以後無得再估甜點名，少了些樂趣！



除了更改命名方式，自下個版本起，「Android」的字體、顏色、排列也有所改變，例如「A」變為「a」，顏色轉黑，另外招牌機械人由全身變成只留下頭部等，大家要重新適應了。

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