Olympus Tough TG-6　5防玩微距攀山「攝」水

夏日炎炎，不少人會去沙灘游水及郊遊遠足，親親大自然之餘順便影低明媚風光。但傳統手機的遠攝能力有限，加上僅具生活防水效能，因此防水DC仍不乏捧場客。Olympus推出的Tough TG-6，可於裸機情況下深潛15米水底拍攝，同時支援防塵、2.1米防撞、100kgf抗壓及-10℃耐寒能力，還增設4款微距拍攝模式，無論上山下海都能將景物細緻捕捉。



傳統手機的微距拍攝功能較弱，想近距離影珊瑚、花卉等景物有一定難度。為此TG-6強化微距拍攝功能，備有顯微鏡模式、顯微鏡操控模式、焦點合成模式及對焦點包圍模式，例如用上顯微鏡模式，就算相機與主體距離只有1cm都能準確對焦，配合7倍放大率便能捕捉微細生物。針對微距拍攝時相片景深較淺問題，焦點合成模式便可將多張相片合併，影出前後景都清晰的微距相片。另提供5款水中拍攝模式及3種水中白平衡模式，確保在水底拍攝不會偏色。



針對昏暗拍攝環境，新機用上F2.0大光圈鏡頭及1,200萬像素CMOS感光元件，可拍攝4,000×3,000解像度相片。為了抑制光斑和鬼影，感光元件的密封玻璃表面塗上抗反射（AR）塗層，同時用上同廠旗艦級無反OM-D E-M1X的TruePic VIII影像處理器，有效降低雜訊並提升成像質素。鏡頭前方則加設雙層保護玻璃，減低因溫差而導致鏡頭霧化現象。最吸引是支援RAW相片格式，可於相機內進行基本編輯，提升執相靈活性。



拍片方面，新機支援4K攝錄功能，能以全像素方式擷取4K靜態影像，或以120fps（1,080p）、240fps（720p）及480fps（480p）拍攝慢動作影片，捕捉魚仔於珊瑚高速穿梭就最啱用。另可經Wi-Fi連接《Olympus Image Share》手機App作遙控拍攝及分享影像。此外，用家可為相機配置另購的魚眼鏡頭FCON-T02，以魚眼變形效果拍攝四周環境；亦可加裝專用潛水殼PT-059，令潛水深度增至45米，用家還可經潛水殼的按鍵直接調校拍攝設定。

