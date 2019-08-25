【決性11點】你是個讓人疼愛的人嗎？

近日的社會氣氛沉重，看着周遭發生的事情，看到老弱婦孺竟成為被攻擊傷害的對象之一，難免讓人心痛，情緒低落。如果身邊的伴侶是個明白事理，懂得安慰別人的人，當然是種幸福，應該要好好珍惜呵護，可惜幸福卻不是必然……



Q.你因為一點小事情而覺得有少許不開心，晚上看到男友時本想和他呻一呻吐苦水，但他出現時明顯也是一副心情悶悶不樂的樣子，你會……



A.先探聽他發生甚麼事？

B.直接問他有甚麼不開心

C.向他表達委屈讓他先氹你

D.直接給他一個溫柔的擁抱



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答案分析



A.成熟圓滑

你是一個處事圓滑的人，解決問題時更會凸顯你成熟的一面，在別人眼中你的能力很高，懂得照顧自己和別人，而且因為你待人隨和真誠，也讓人同樣很想對你好，好好呵護你。



B.爽朗隨和

你為人心直口快，喜歡不喜歡都全放在面上，和你一起很簡單，不用花時間、花精神去猜度你的心思。你的爽朗個性令人和你相處時很舒服，雖然稍嫌不夠溫柔，但一樣討人喜歡。



C.刁蠻任性

你的性格有點刁蠻，經常公主病發要人遷就你，你很喜歡嗲男友，尤其是有特別要求或做錯事時更會經常出這招，希望對方原諒你或答應你的要求，但若你繼續不懂收斂，終會令人生厭。



D.溫柔如水

個性溫柔的你，很懂得關心和安慰別人，和你一起可以把你當作傾訴對象，因為你善於聆聽，又會細心幫他分析，在過程中可讓他放鬆心情，如此一個可人兒，怎能叫男人不愛你、不疼你呢？