亞洲最早吊車「銅鑼飛棧」　原來唔關銅鑼灣事！

早在1977年便投入運作的海洋公園纜車，可說陪伴了數代香港人成長，翻查家中的舊相簿，總會找到一兩張兒時乘坐纜車的照片。你以為它是本港歷史最悠久、最早興建的纜車？ 抱歉！香港最早興建的吊車系統，早在127年前已經落成，更被清代畫家吳有如喻為「銅鑼飛棧」！



看到「銅鑼飛棧」四個字，大家可能會覺得吊車坐落在銅鑼灣，但原來這只是一個誤會，吊車其實是架設於鰂魚涌的柏架山上。1882年的太古洋行於鰂魚涌臨海投得一塊土地用作興建糖廠，並於1884年正式開業。由於每星期的產量高達700噸，因此單是員工便有近3,000人，糖廠的佔地非常廣闊，廠房外更自設員工宿舍、俱樂部、醫務所甚至是水塘。而其中最特別的設施，當然是亞洲地區最早興建的吊車系統──柏架山吊車。



話說當年糖廠有不少外籍經理，由於地位超然故他們的宿舍亦特別高高在上，坐落在康山及柏架山一帶，平日只能靠步行或坐轎來回糖廠。為解決交通問題，1892年糖廠決定興建吊車，起點設於英皇道祐民街，而終點則是柏架山的大風坳，全長超過一英里。以蒸汽機推動的吊車設有兩個開放式車卡，每次可載6名乘客，服務時間由早上6時一直至午夜。



清朝光緒年間，上海《點石齋畫報》的主筆吳友如，便曾經在其作品《海國叢談百圖》繪畫及描述過吊車。圖中提到「香港銅鑼灣山峰高峻，上聳雲霄，振衣直上者恆苦跋履不易，乃太古糖局竟建屋於其上……於是製成一桶，可容五六人。其上也如匹練之升空，其下也燭之武之見秦師。錘而出之，上下自如，不費足力，人感嘆其法之巧。一日有六西人坐此桶中，扶搖直上，及至半空，繩忽折斷，六人者咸如鳥之飛墜，內有一人受傷，其五人者幸各無恙云。」文中所提的銅鑼灣山其實是柏架山，相信是吳氏誤會該處是銅鑼灣。另外，文末亦提到某日吊車的繩纜忽然折斷，6名乘客中有一人受傷。可能正是因為安全問題，故據講當年的使用率並不高，最終運行了40年後便拆卸，至今仍可以在柏架山上找到吊車纜架的基石。