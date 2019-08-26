孩子犯錯時……家長你會怎樣做？

在小一面試過程中，家長通常都會被問及如果小朋友犯錯，家長會怎樣處理？我曾經在家長模擬面試，問家長一條問題：「如果子女忘記攜帶已完成的功課回學校，你在早上發現了，你會怎樣處理？」有七成半家長說他們會親自或叫家傭坐的士帶功課趕去學校。原因是為免子女欠交功課受罰。這條假設性問題，當然在過往面試曾經出現過。



【教導子女對自己負責】

答案當然不是這麼簡單，其實校方想知道家長是否會教導子女對自己所做的事情負責。最近看了一些由Erik Erikson 及 Rudolf Dreikurs兩位心理學家所寫的書本。孩子在小學階段開始，慢慢明白每一件事情都不是他們想怎樣就怎樣。因為小學的學習模式與幼稚園大大不同，他們開始要學懂守規矩，以及需要與其他人有不同程度上的合作。守規矩、合群及家長是否能夠教導子女對自己的行為負責，是學校非常看重小朋友的一環。



【管教犯錯孩子的小貼士】

總括來說，以下是一些當孩子犯錯時，家長處理方法的一些小貼士。



1.管教要一致

我發覺現今父母最難做得好的這點。如果在家中，你要求玩耍後要收拾玩具，那麼當孩子去到朋友家中，他們亦應該要做到。另外，如果在家中多過一個子女，當子女開始懂得聽指令時，父母亦應該對行為的要求一致。我有時候收到一些父母求助，為何大那個這麼難管教。有很多案例是因為父母對弟弟或妹妹行為要求比較鬆手，年長的子女便覺得父母有雙重標準。



2.不要作出兇嚇或警告

如果子女選擇違反規則，便要令子女承擔後果。不斷警告子女如果違反規則就會有懲罰，反而會令到他們覺得規則是無效，所以要解釋規則及後果。



3.說得出要做得到

父母對子女講的每一句說話必須能夠做到。如果子女犯錯而你亦有說明犯錯的後果，但是最後你不執行的話，子女便會覺得那規則只是一隻紙老虎。



4.自然後果及邏輯後果的應用

很多時家長會為小朋友扭計不肯吃飯或睡覺，而大發雷霆。其實我們不需要擔心，因為小朋友肚子餓自然會去吃，疲倦就自然會去休息睡覺。這是自然後果（Natural consequence），家長不需要為這些自然定律太緊張。



而另外一種是邏輯後果（Logical consequence）。舉一個例，如果孩子達到合法駕駛的年齡，家長讓他們放假時可以使用車輛，但是你發現他們在駕駛時曾用手機。家長正當的處理方法便是立即收起車匙，取消子女駕駛的權利，並解釋收起車匙的原因是，他們駕駛時使用手機，輕則被警察看見會收到告票，嚴重的是會導致交通意外。這樣會令子女知道事情的前因後果，為自己的事情負責。家長往往混淆邏輯後果與懲罰。邏輯後果是一個尊重子女自尊心的處理問題手法。而懲罰處理方法，例如兇嚇、警告、體罰及辱罵，往往只會傷及子女的自尊心，治標不治本，甚至毫無功效，我都不建議使用。



5.令子女盡快承擔後果

當子女犯錯的時候，家長需要盡快令子女承擔後果，因為他們會對犯錯的後果有更加深刻的印象。



方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監