趣怪一點：以為係調味料，點知係……

即將開學，大家買齊文具未呢？為咗提高學習意欲，文具當然唔可以馬虎，如果造型有趣的話，讀書當堂零舍醒神！好似日本專門推出有趣雜貨的Project Design Team「geodesign」，就諗到將螢光筆化身為支裝調味料咁款，真係令人眼前一亮呀！

其實早於2018年，geodesign已經推出咗青芥辣、薑蓉及梅子醬一系列的螢光筆，反應相當不俗。今年再接再厲，推出三款新顏色，包括有黃芥辣（黃橙色）、辣椒醬（紅色）及雞尾酒凍飲Blue Hawaii（藍色），前兩者無論包裝及造型都似足支裝黃芥辣及辣椒醬，絕對幾可亂真，！至於Blue Hawaii雖然噱頭效果一般，但畫上紙的藍色效果亦夠搶眼。每支各售486日圓。



與此同時，geodesign亦推出了透明的紫蘇葉形狀貼紙，畀大家用嚟貼於書本上，提醒自己溫書的重點，若果配上辣椒醬色的螢光筆，效果肯定醒神到暈！貼紙每包售410日圓（5枚竹）。



網址：https://geodesign-shop.com/SHOP/KM-01.html