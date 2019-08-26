三界五行：千方百計　回報父母

《二十四孝》第四孝「負米養親」，主角子路是孔子門生，家貧，常以野菜充飢，一天，其母餓壞了，很想食一碗飯，子路二話沒說，走幾十里路，去親戚家中借米，回家煮飯給母親吃。今時今日這樣的苦難環境已經不復存在，但作為子女經常弄父母喜歡吃的東西孝敬，也是美事。



第五孝「賣身葬父」，董永雖然窮到連父親死了也無錢殮葬，卻衍生出一個美麗的民間故事，成為戲曲《天仙配》的真正男主角，董永賣身葬父，感動了天上織女下凡，織布替董永還債贖身，男耕女織，組織幸福家庭，生兒育女，後來被王母娘娘派天兵天將抓回宮中，在槐蔭送別，又成了粵劇戲寶《槐蔭別》。今時今日賣身葬父母的悲劇不再重演，但作為孝子賢孫，為父母找一個葬身之地或安放骨灰龕的地方，實屬非常難能可貴的孝道。



第六孝「鹿乳奉親」，主角剡子是讀書人，父母雙目失明，有醫生開藥方，需要新鮮鹿乳做藥引，剡子變賣心愛的藏書，買了一張鹿皮，扮成鹿模樣千方百計走近鹿群，採得鹿乳，治愈父母眼疾。孝感動人，很多人都來跟剡子學禮、學孝，孔子也曾經聽過剡子教學。後來，剡子成立了剡國，以孝為本，成為民風淳樸的文明小國。以今天的角度而言，鹿乳能否醫治失明，醫學無法證實，但是，剡子作為讀書人，愛書如命，卻可以作出犧牲，相當於「賣命」，為父母賣命，真的孝心。



方向宇