唔想細路返學變喊包？聽吓專家點講

開學喇！英藝幼稚園鄧雪堯校長表示，現時超過一半的小朋友都選擇修讀幼稚園的N班，開學初期，多數會出現哭個不停的情況。當升上K1後，由於對學校生活已有充分的理解，所以較接受返學的日子。但若孩子未讀過N班，就直接入讀K1班，有可能出現上述不適應的問題，家長要加以留神。學校方面，老師亦會格外關注新生，希望令他們對學校及老師產生安全感，慢慢適應過來。



大部分首次入學的小朋友都會出現不適應的問題，不想孩子成為「喊包」？可參考專家以下一些建議。



1.向孩子灌輸正面概念

家人應向孩子灌輸一些有關學校的正面概念，如「每個小朋友都要返學」、「學校有老師及很多小朋友陪你玩」、「放學後，媽媽一定來接你回家」等，以減輕孩子對分離的不安情緒，亦有助他們建立面對學校生活的信心，可較快適應群體學習。



2.媽媽要控制好自己的情緒

媽媽作為小朋友最信賴的人物，一定要好好控制自己的情緒。因為小朋友對別人的臉部表情尤其敏感，提醒媽媽在孩子面前一定要表現堅定，與他們分別前不妨加上一個微笑、一個擁抱，以及一些正面的說話，如「媽媽幾點來接你」等，慢慢溫暖孩子的心扉。



3.別偷看孩子返學情況

跟孩子在學校合照後，並交代放學後的事宜，道別過後，媽媽就要轉身離開現場。之後不要再做任何「難捨難離」的動作，如在附近偷看校內情況、從窗口偷拍孩子、返回學校跟老師交流等，以免令孩子再見到媽媽，再次掀起對媽媽的思念。或許各位媽媽會說：「行動時，只要小心一點，盡量不讓自己的孩子看到，那就無問題。」那怕你有多小心，其實你的出現也有可能給其他小朋友看到，觸發他們聯想起自己的媽媽，令其心情受到影響。