每周一湯：仍然熱爆　消暑祛濕湯繼續煲

2019年08月26日 17:00
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    天氣熱到爆，除暢泳外，不妨煲冬瓜湯解暑。（設計圖案）

    即使立秋都已過，天氣仍然熱到爆，怎不可煲冬瓜湯消消暑？不知有何食材配搭的建議？可參考網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主今次介紹的消暑祛濕湯。
    冬瓜性寒味甘，清熱生津，利尿消暑，常用於水腫和體虛浮腫等，尤其適合夏日進食。冬瓜全身是寶，冬瓜皮利水消腫、清熱解暑；冬瓜籽清肺化痰、利濕排膿：冬瓜肉利水清熱、消痰解毒，而冬瓜連皮煲湯，消暑功效會更好。要加強消暑祛濕效果，當然要配合其他材料，如南豆、赤小豆、生薏米、燈心草、蓮蓬、蓮葉等。可以煲齋湯，亦可加豬骨煲，味道更為鮮味。


    【消暑祛濕湯】
    材料：（4人分量）
    冬瓜　2~3斤
    脫水淮山　1両
    茨實　1両
    南豆　1両
    赤小豆　1両
    生薏米　1両
    有心茯神　1両
    燈心草　5扎
    蓮蓬　1個
    蓮葉　1小塊
    蜜棗　4粒
    可以煲齋湯或加豬骨半斤

    做法：
    1.先將冬瓜洗淨後，切成塊狀，冬瓜連皮煲湯消暑功效更好。
    2.將其他材料用清水洗淨，如要加入豬骨先汆水備用。
    3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲2個小時即可享用。

    功效：
    健脾祛濕，清熱解暑，減肥降脂