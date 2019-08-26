每周一湯：仍然熱爆 消暑祛濕湯繼續煲
2019年08月26日 17:00
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天氣熱到爆，除暢泳外，不妨煲冬瓜湯解暑。（設計圖案）
即使立秋都已過，天氣仍然熱到爆，怎不可煲冬瓜湯消消暑？不知有何食材配搭的建議？可參考網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主今次介紹的消暑祛濕湯。
冬瓜性寒味甘，清熱生津，利尿消暑，常用於水腫和體虛浮腫等，尤其適合夏日進食。冬瓜全身是寶，冬瓜皮利水消腫、清熱解暑；冬瓜籽清肺化痰、利濕排膿：冬瓜肉利水清熱、消痰解毒，而冬瓜連皮煲湯，消暑功效會更好。要加強消暑祛濕效果，當然要配合其他材料，如南豆、赤小豆、生薏米、燈心草、蓮蓬、蓮葉等。可以煲齋湯，亦可加豬骨煲，味道更為鮮味。
【消暑祛濕湯】
材料：（4人分量）
冬瓜 2~3斤
脫水淮山 1両
茨實 1両
南豆 1両
赤小豆 1両
生薏米 1両
有心茯神 1両
燈心草 5扎
蓮蓬 1個
蓮葉 1小塊
蜜棗 4粒
可以煲齋湯或加豬骨半斤
做法：
1.先將冬瓜洗淨後，切成塊狀，冬瓜連皮煲湯消暑功效更好。
2.將其他材料用清水洗淨，如要加入豬骨先汆水備用。
3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲2個小時即可享用。
功效：
健脾祛濕，清熱解暑，減肥降脂