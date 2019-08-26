每周一湯：仍然熱爆　消暑祛濕湯繼續煲

即使立秋都已過，天氣仍然熱到爆，怎不可煲冬瓜湯消消暑？不知有何食材配搭的建議？可參考網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主今次介紹的消暑祛濕湯。

冬瓜性寒味甘，清熱生津，利尿消暑，常用於水腫和體虛浮腫等，尤其適合夏日進食。冬瓜全身是寶，冬瓜皮利水消腫、清熱解暑；冬瓜籽清肺化痰、利濕排膿：冬瓜肉利水清熱、消痰解毒，而冬瓜連皮煲湯，消暑功效會更好。要加強消暑祛濕效果，當然要配合其他材料，如南豆、赤小豆、生薏米、燈心草、蓮蓬、蓮葉等。可以煲齋湯，亦可加豬骨煲，味道更為鮮味。





【消暑祛濕湯】

材料：（4人分量）

冬瓜 2~3斤

脫水淮山 1両

茨實 1両

南豆 1両

赤小豆 1両

生薏米 1両

有心茯神 1両

燈心草 5扎

蓮蓬 1個

蓮葉 1小塊

蜜棗 4粒

可以煲齋湯或加豬骨半斤



做法：

1.先將冬瓜洗淨後，切成塊狀，冬瓜連皮煲湯消暑功效更好。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入豬骨先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲2個小時即可享用。



功效：

健脾祛濕，清熱解暑，減肥降脂

