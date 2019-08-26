迷你Pizza杯　早餐小食都掂

每朝為小朋友整早餐，又要簡單美味兼唔可以重複，其實都幾傷腦筋，唔想日日捱麵包，各位媽媽就要加點創意。不妨跟IG@deliciousfoodshouse學整迷你墨西哥Pizza杯，小朋友見到一定Like。



先在蛋糕模上噴點油，再將迷你墨西哥薄餅塞進去成杯子狀，然後放入炒香的雞肉、洋葱碎、香草和芝士，經烤焗後芝士半溶，熱辣辣吃惹味又飽肚，小朋友只要吃1至2件都夠飽肚，大家亦可轉餡料，如改用豬肉或牛肉等，帶來新鮮感，最重要是烹調簡單又方便，日日轉款都唔怕悶。



材料：

迷你墨西哥薄餅 12塊

雞胸肉 2塊

燒烤醬 1/4杯

蜂蜜 1/4杯

鹽 半茶匙

咖喱粉 半茶匙

辣椒粉 半茶匙

黑胡椒碎 半茶匙

油 少許

Mozzarella芝士 2杯

車打芝士 2杯

羅勒碎 2杯

洋葱碎 半杯



做法：

1.雞胸肉切塊，加黑胡椒、咖喱粉、鹽、辣椒粉、燒烤醬、蜜糖拌勻。

2.燒熱油，炒香雞肉粒。

3.在模內噴一層油，塞入迷你墨西哥薄餅，放入雞肉、洋葱碎、羅勒碎、2款芝士碎。

4.攝氏200度焗10分鐘便成。



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