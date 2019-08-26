迷你Pizza杯 早餐小食都掂
2019年08月26日 18:30
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熱辣辣的雞肉小薄餅杯，小朋友吃兩個做早餐都不錯。（互聯網）
每朝為小朋友整早餐，又要簡單美味兼唔可以重複，其實都幾傷腦筋，唔想日日捱麵包，各位媽媽就要加點創意。不妨跟IG@deliciousfoodshouse學整迷你墨西哥Pizza杯，小朋友見到一定Like。
先在蛋糕模上噴點油，再將迷你墨西哥薄餅塞進去成杯子狀，然後放入炒香的雞肉、洋葱碎、香草和芝士，經烤焗後芝士半溶，熱辣辣吃惹味又飽肚，小朋友只要吃1至2件都夠飽肚，大家亦可轉餡料，如改用豬肉或牛肉等，帶來新鮮感，最重要是烹調簡單又方便，日日轉款都唔怕悶。
材料：
迷你墨西哥薄餅 12塊
雞胸肉 2塊
燒烤醬 1/4杯
蜂蜜 1/4杯
鹽 半茶匙
咖喱粉 半茶匙
辣椒粉 半茶匙
黑胡椒碎 半茶匙
油 少許
Mozzarella芝士 2杯
車打芝士 2杯
羅勒碎 2杯
洋葱碎 半杯
做法：
1.雞胸肉切塊，加黑胡椒、咖喱粉、鹽、辣椒粉、燒烤醬、蜜糖拌勻。
2.燒熱油，炒香雞肉粒。
3.在模內噴一層油，塞入迷你墨西哥薄餅，放入雞肉、洋葱碎、羅勒碎、2款芝士碎。
4.攝氏200度焗10分鐘便成。
網址：https://www.instagram.com/p/B1Mf3fGFL-A/