DAC靚聲真無線　鐵三角ATH-CKR7TW

真無線耳機近年抬頭，不少傳統大廠也紛紛加入戰團，最新參戰的有日系耳機大廠「鐵三角」Audio-Technica，新作ATH-CKR7TW屬旗艦作品，裏外都別具誠意。



耳機備有黑、灰2色，用上11mm大單元，整體上比一般真無線耳機來得巨型，但多得長導管及上斜式耳塞，設計符合人體工學，佩戴時貼耳舒適，漏音不嚴重。美中不足的是大力揈頭有機會掉落，做運動未必啱戴，還是靜態使用較佳。



為提升音質，耳機內建了Hi-Fi等級的DAC與擴大晶片AK4375，支援5Hz至45kHz頻率響應。在結構上更加採用純鐵磁軛與擬鑽碳纖覆層振膜，以黃銅穩定器減少共振，確保線性膜片運動。導管處使用不銹鋼製音響聲阻，能夠改善高頻響應。最後加上雙層空間分離式設計，將音響與電氣回路空間隔開，實現高解析度播放。



試聽舞曲《Uptown Funk》，人聲清澈、高頻圓滑，低頻輸出紮實不散亂，細節充分還原，十分耐聽，再次證明日廠在調音上的功力。而且用戶還可透過專用App管理耳機，例如轉換aptX、AAC或SBC編碼模式、檢查電量、點進「產品定位器」尋找耳機位置等，功能比很多同價對手豐富。



耳機可在完全充電下連續使用6小時，便攜式充電盒再額外提供9小時電量。充電盒前方配有3階段LED指示燈號，按下按鍵即知道剩餘電力。耳機現已開售，隨盒配有4種尺寸的可互換耳塞（XS，S，M，L）和一條30cm長的USB充電線。