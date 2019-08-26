MARVEL冷知識　蜘蛛俠離開「復仇者」有段古

近期有則大新聞，由於Sony與迪士尼談判破裂，大受歡迎的蜘蛛俠會脫離「復仇者系列」！可能大家都奇怪，點解Marvel漫畫人物，電影版權卻不屬於Marvel呢？原來當中有段古，就趁今年是Marvel 80周年，分享一下Marvel的冷知識。



Iron Man、美國隊長等Marvel超級英雄在影壇上呼風喚雨，《復仇者聯盟4》成為史上票房最高電影，印證了Marvel電影的爆炸性人氣，不在早在電影誕生前，作為漫畫巨頭的Marvel Comics早在1939年誕生，踏入今年剛好是80周年，創立人是Martin Goodsman，當時稱為Timely Comics，公司首本刊物《漫威漫畫創刊號》於1939年1月出版，第一代超級英雄就是霹靂火和納摩，該期連同再版共售出90萬份。



Marvel Comics的漫畫善於將時事融入故事中，例如二戰爆發、種族歧視、同性戀等等，令漫畫銷量直線上升，更創作出《蜘蛛俠》、《美國隊長》、《X-Men》等家喻戶曉的作品，但踏入80年代尾，漫畫題材開始氾濫，令銷量急速下跌，踏入90年代，漫畫銷量更下跌70%，令公司面臨破產倒閉，迫不得已只好將漫畫改編電影版權賣給其他電影公司，如《蜘蛛俠》賣給 Sony、《Fantastic Four》及《X-Men》賣給Fox，至於現在人氣超爆的Iron Man、美國隊長等美雄，其實都是當年無電影公司有興趣的賣剩蔗，直至後來2008年Marvel電影拍攝的Iron Man電影大賣，Marvel才從谷底翻身。並一度與Sony合作，把蜘蛛俠也帶回「復仇者系列」，無奈電影版權始終屬於Sony，因此一旦合作破局，蜘蛛俠只能回到Sony。

