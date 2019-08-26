【深夜字聊】前度想食回頭草

男士減肥後魅力提升，原來係真㗎！呢位男網民分享稱：「我以前係個220磅嘅肥仔，因為愈嚟愈肥，最後女友嫌棄我提出分手。之後我努力做健身減肥，成功減到160磅，仲操到有肌肉。早前參加舊同學船P派對，重遇前度女友，而班同學都大讚我身材Fit，只係Ex粒聲唔出，而我梗係冇理佢啦！後嚟有人提議游去海灘，我就攬住個水泡跳落水，點知Ex突然話要同我一齊游，游到半路佢突然伸手摸我，點知我又唔爭氣，竟然硬晒軚，結果我哋喺海灘上一個冇人暗處咩咗。事後佢問我想唔想喺番埋一齊，以前之所以同我分手，只係想激我減肥咁話，但有人話佢啱啱同男友分手，我真係唔知信唔信Ex好？應唔應同佢喺番埋一齊呢？」



網友神回應：



蝶蝶：你都識講有人知道佢同你分手後，佢都有同其他男人拍拖，咁即係所謂激將法根本係吹水。



Loop：呢啲女明顯想食回頭草，但睇你係個心軟嘅人，所以我都唔同你講乜嘢邊食邊搵新女，睇你都做唔出呢種事。



Kennie：答你都無謂，睇你個勢就知你沉咗一半啦！如果你真係冇Feel嘅，食完鬆是常識吧，否則你又點會喺度問我哋呢？你都係自我催眠：「佢冇講大話，佢冇講大話……」



老小孩：性生活雖然係重要，但你係想搵另一半定係想搵炮友先？如果係炮友梗係冇所謂啦，只係另一半嘅話，從佢不盡不實嘅講法，你真係制唔過。



