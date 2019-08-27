香港估估下：暑假倒數　聽首好青春的歌！　

各位寶寶，今天已經是8月27日，意味着暑假真的進入尾聲了！撇除考試測驗，能夠和同學一起瘋、一起做些傻更更的事，其實是人生中一件快樂的事，特別是當長大後回望一切，才會發現十來歲的朋友仔，的確會是你人生中最知心的朋友。



有沒有一些歌曲只要前奏響起，就會讓你想到「青春」兩個字？話說80年代傳誦一時的檸檬茶廣告，除了爆出今時今日還是不少人的男神鄭伊健外，歷代「陽光妹」如梁藝齡、Yvonne Yuen、樊奕敏、譚凱欣、賴沅貞、何嘉莉、張栢芝、何思諺等都令人難忘，不過無論人面怎樣變改，配樂都是「如陽光......」，而樂隊Dear Jane於2018年重新演繹了蘇永康於1989年主唱的檸檬茶廣告歌《Sol#4》，並將本來的慢版歌一改為切合樂隊形象的搖滾版本，4位成員更同時出演了廣告，將80年代的青春節奏再一次演繹，讓一眾00後有機會認識這一首經典的廣告歌。基於懷舊大前提，由編曲到廣告內容及表達方式都好80年代，當時更有人戲謔Dear Jane是廣告女主角蘇皓兒（Chloe）的叔叔！其實Dear Jane四位成員都好有型，又犯不着這樣評論吧！



Dear Jane於2003年成軍，但要待至2006年才正式有歌曲面世，現在的陣容是主音Tim（黃天翱）、結他手Howie（翁厚樑）、低音結他手Jackal（伍漢邦）和鼓手Nice（黎俊華），樂隊風格向來是Rock底，很着重結他與鼓的配合，不過和很多樂隊一樣，早期未算大受歡迎，畢竟音樂如儲蓄，需要慢慢儲、慢慢浸，直至2012年才憑《Yellow Fever》開始受大眾注目，不過最意想不到是同年年底，他們重新演繹當時同公司的女歌手連詩雅的大熱歌《到此為止》，青出於藍勝於藍

，畢竟「沒有勇氣相愛另一次」的不止女生，男生都可以呼天搶地的。





《Sol#4》

作曲：林慕德

作詞：陳樂明、鄧柱

主唱：Dear Jane



難忘是在那偶遇的當天

偷偷看你 紅透了面

完全是沒有意料竟可有目前 我美夢已出現



含情細訴我心內的愛意

輕輕說句 懷裏心事

完全是沒有意料竟可有目前 那快樂記心窩



如陽光 你將癡心亮起 我已鍾情於你

那份愛 灼熱我心內



難忘是在那快樂一息間

低聲說笑 沉醉浪漫

完全是沒有意料竟可有目前 那快樂記心窩



如陽光 你將癡心亮起 我已鍾情於你

那份愛 灼熱我心內



難忘是在那快樂一息間

低聲說笑 沉醉浪漫

完全是沒有意料 竟可有目前 那快樂記心窩



如陽光 你將癡心亮起 我已鍾情於你

那份愛 灼熱我心內



如陽光 你將癡心亮起 我已鍾情於你

那份愛 灼熱我心內

如陽光 你將癡心亮起 我已鍾情於你

那份愛永不滅 照着我





聽歌時間：https://bit.ly/2P8qXVg

廣告版本：https://bit.ly/2Kz5HDE