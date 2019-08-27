IB攻略：HKEXCEL名字的由來

筆者從事的教育中心已經踏入第7個年頭，經常都會有家長學生問我們為何改補習中心為HKEXCEL以及名字的由來。



還記得初頭第一、二年，初出茅廬，中心還未有足夠的宣傳，很多家長都誤以為我們是專補英國A Level的學制，而非IB課程。原因是英國預科，其中一個考試局叫Edexcel，而香港或者英國學生很多都會考Edexcel的數學科，所以順理成章，學生經常把我們中心的名字HKEXCEL與這考試混淆，以為是專做該考試的機構，儘管我們是專補IB課程的。



言歸正傳，其實HKEXCEL的名字來自，Hong Kong和Excel。Hong Kong顧名思義我們中心在香港起家，期望為香港學生出一分力，另外就是將來可能中心壯大了，都不忘品牌是出自香港的。至於Excel當然意指精英，我們宗旨就是老師教導的科目，一定要自己都是科目中的精英，並且明白如何指導學生，深入淺出，才有資格成為我們的老師。因為開業之初，我們發現不少國際學校老師教書態度其實十分懶散，就算坊間補習社很多老師可能都半桶水地執教科目，可能自己都不是精通。有些難度較高的科目如Math HL和Physics HL等等，尤其是Option（自選科目），例如物理的Engineering Physics、Imaging、Relativity或者數學的Taylor and Maclaurin Series、Discrete Math等等，很多老師自己都沒有學過的，更遑論可以教導學生。但是我們老師教導此科的，均是畢業於數學系、工程系和物理系，而且我們中心有特別的訓練系統，務求令每位HKEXCEL老師都是精英老師，這樣才是真正幫到學生。



最後，當然就是我們的教育宗旨，我們相信每位學生如果用對方法，將勤補拙，每一位學生最後都能成為精英的。因為筆者中學時期校內成績非常惡劣，最後一樣在公開考試5科目奪得全科最高成績，而我們中心已教導了超過6,000名學生，親眼見證谷底學生，在IB大考V形反彈。要Excel IB，真的如王維基所講，只要你想，就一定可以。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣