濟州島　投奔繡球花海

受惠於宜人的亞熱帶海洋性氣候及肥沃的火山土壤，濟州島全年都是賞花季節。這次到訪該島南部西歸浦市的山茶花之丘（Camellia Hill），雖然當下並非欣賞山茶花之時機，但依然令人眼前一亮——現正是繡球花盛開之時，該花的花語係希望、忠貞、永恒、美滿及團聚，似乎啱晒當下的香港人去欣賞一番呢。



號稱是全亞洲規模最大山茶花植物園的山茶花之丘，由多個戶外主題區及玻璃溫室組成，佔地17萬多平方米，除栽培來自80個國家超過500個品種合共6,000多棵的山茶花外，亦種植了250多種濟州原生植物，當中包括與山茶花花季剛好相反、於夏天盛放的繡球花。



繡球花在韓國又稱八仙花，一般以紫、藍、白、綠幾種顏色較為常見，從入口沿參觀路線前進，只見零星幾棵散落兩側，本以為上了「照騙」的當，直至走進第一個玻璃溫室，看到比成年男人還高的繡球花牆，才確認沒有找錯地方，而到達「心靈庭園（八仙花路）」後，更明白山茶花之丘為何人氣高企！闊度勉強容納兩個人並排而行的石板路旁開滿又大又圓的花球，雖然沒有香味，但視覺效果足以彌補一切。而且繡球花的常見花語包括希望及團結，也讓眼前的花朵顯得更嬌美吸引呢。



山茶花之丘

地址：濟州西歸浦市安德面並岳路166（安德面）

開放時間：8:30am~6:00pm（6至8月）；8:30am~5:00pm（12至2月）；8:30am~5:30pm（其餘月份）

門票：成人W8,000（約HK$53）

網址：http://www.camelliahill.co.kr



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