開箱男：小米9T Pro　最抵玩旗艦機？

早於5月尾，小米於內地發布紅米K20系列，而K20的國際版小米9T亦於9月初開賣。不過各位用家更期待、規格更強的K20 Pro國際版就遲遲未有消息，等足接近兩個月，廠方終於宣布K20 Pro國際版小米9T Pro正式於今日（8月27日）開賣。開箱男率先為大家開箱呢部新機，究竟係咪最抵玩旗艦機呢？即睇！



小米9T Pro用上黑色包裝盒，除了主機，亦提供火牛、USB線、黑色磨沙機殼。新機其中一個賣點係屏幕，採用6.39吋AMOLED全高清屏幕，屏幕佔機面比例高達91.9%，而且屏幕沒有M字額、水滴，感覺更完整，更加美觀。機背設計都有話題，3D曲面玻璃手感唔錯，而且與9T一樣提供火焰紅、冰川藍及碳纖黑3色，當中前兩者均於機背兩則加入火燄紋，設計有獨特性。



窄邊框機面擺唔落前置鏡頭，小米9T Pro就改用彈出式前置鏡頭，開啟自拍功能，2,000萬像鏡頭就會於左邊機頂彈出，而鏡頭組件升降時仲會亮起燈光，相當有型。後置鏡頭則3個，分別是4,800萬像素主鏡頭；1,300萬像素超廣角及800萬長焦鏡頭。主鏡頭預設為1,200萬像素，超廣角鏡頭FOV達124.8度，左右兩邊未有明顯變形，而長焦鏡頭則有2倍光學變焦效果。日夜景整體畫質合格，亦提供AI場景識別，不過成像「味精」稍重。



網民咁期待小米9T Pro，皆因新機備有旗艦級硬件，採用Snapdragon 855處理器，行貨更引入最高規格的8GB RAM、256GB ROM滿足一眾機迷，跑分近37萬，效能冇得挑剔。新機仲加入立體散熱結構，加強散熱效果，打機時機身都唔算好「辣手」。小米9T Pro內置4,000mAh電池，更對應27W快速充電，不過原裝火牛輸出只係18W，要用盡27W快充就要另購火牛喇！此外，新機仲內置屏幕指紋解鎖，實試認證反應快，實用！



整體來說，小米9T Pro如果用來打機或者想搵部平價旗艦確實抵玩，幾乎是其他品牌旗艦機的一半價錢，一貫品牌高性價比特色。但新機亦唔係毫無缺點，比較明顯就係鏡頭不設光學防手震，影響手持夜景及拍片效果；另外僅設機底喇叭，想打機、睇片有立體聲效果的用家可能有啲失望喇！