三界五行：真誠的孝　默默奉獻

《二十四孝》第七孝「懷橘遺親」，故事早前說過，不贅，但主角陸績短暫一生，還有值得一提，他博學多才，兼修儒家與道家，精通天倫、卜易，可惜生於患難，幼年喪父，體質較差，32歲病逝，臨終寫《自悼文》，文中慨嘆懷才不遇，更預言六十年後三國歸晉。陸績23歲被孫權派往郁南當太守，為官清廉，顧及民生，當時郁南屬廣西管轄，是蠻荒之地，陸績推廣中原文化，不遺餘力。30歲任滿還鄉，由水路返故鄉蘇州，船工見他只帶太太與三個年幼子女，行李簡單，只有樸素衣裳和幾箱書籍，提醒他，返鄉途中必經幾個風急浪高地方，須多帶行李壓艙，陸績告訴船工，他既沒有金銀珠寶也沒有象牙沉香土特產，惟有搬些大石充數，贏得「廉石歸鄉」美譽。其中最大塊的「廉石」，至今仍在蘇州，默默頌揚懷橘陸績的孝與廉。



第八孝「單衣順母」主角閔損是孔子門生中最高德行。閔損的孝行故事，有的版本排第3，有的版本排第4，查《二十四孝》排名不分先後，各個朝代的不同版本有不同的排序方法，不必拘泥。閔損幼年喪母，父娶繼母，繼母生兩子，冬天，同父異母的弟弟穿厚棉衣，閔損穿的蘆花衣，閔損替父親趕牛車，父親見他哆嗦不前，以為偷懶，拿牛鞭抽他，單薄的衣服露了餡，父親歸家要休繼母，閔損跪地求情說萬萬不可，繼母在，只他一人受苦，繼母不在三兄弟都要受苦。繼母免被休，從此一家人和睦共處。



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