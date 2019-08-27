今晚食乜：酸咪咪夠晒醒胃 楊桃山楂蝦球
2019年08月27日 15:00
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蝦球外層沾滿清新酸香又富果香的醬汁，吃起來爽脆彈牙又不膩口。(盧展程攝)
夏天又熱又焗，想提升食欲，不少人都會選用新鮮水果入饌。但生果水分多，容易出水且大多不宜高溫烹調，故挑選時要非常小心，只要找到合適的水果入饌，有助提升菜式味道層次之餘，亦具開胃作用。
尖沙咀一間5星級型格酒店的中菜部總廚陳忠秋師傅，本身擅長挑選季節時令食材，配合創意，不時炮製出色香味俱全的精緻中菜。他最近就利用多種合時水果，炮製成多道生果菜式，當中包括用楊桃及火龍果，加入新鮮山楂，調校出酸酸甜甜又富果香的楊桃山楂蝦球，醒胃又滋味。
材料：
切片楊桃 半個
切粒火龍果 半個
炸漿 半杯
山楂 50克
山楂餅 50克
清水 150毫升
茄汁 1湯匙
芝麻 少許
紅黃椒段 少許
鮮蝦 6隻
鹽 少許
糖 少許
生粉 少許
生粉水 少許
做法：
1. 山楂加清水蒸約1小時，加山楂餅及茄汁攪拌成山楂汁。
2. 鮮蝦用少許鹽、糖及生粉略醃，均勻地沾上炸漿，放入滾油中炸約1分鐘，撈起備用。
3. 將楊桃片及火龍果粒浸鹽水後瀝乾水分。起油鑊先炒香山楂汁，加楊桃片及火龍果粒炒勻。
4. 加炸好的蝦球及紅黃椒段，加少許生粉水埋芡，上碟後加芝麻即成。