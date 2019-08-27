藝術「相」像　RAF SIMONS x FRED PERRY

比利時時裝設計師Raf Simons多年來一直於時裝界保持相當人氣，其創作才華更令其先後入主JIL SANDER、CHRISTIAN DIOR及CALVIN KLEIN多個時裝品牌效力，於業界中贏盡掌聲已經係實力的最佳證明。與此同時，由他於1995年所創立的同名時裝品牌RAF SIMONS，除了一直推出自家時裝系列外，過往亦一直與Eastpak、adidas及FRED PERRY等多個品牌緊密合作，攜手推出過好多話題性滿載的聯名單品。今回，RAF SIMONS x FRED PERRY聯名系列再次登場，設計糅合前者的藝術簡約主義與後者的經典運動風格，重新演繹出革新及顛覆性的聯名服飾。



過往Raf Simons經常將攝影作品融入系列設計，將時裝服飾提升至藝術層面。是次RAF SIMONS x FRED PERRY聯名系列就將英國著名攝影師Gavin Watson及George Plemper的黑白照片作品變成系列主打圖案，並運用到一系列Polo Shirt、T-Shirt、Sweater、Hoodie及Jacket上，將照片所帶出的龐克次文化與FRED PERRY一貫的英倫叛逆風格緊扣起來。此外，系列中所有服飾胸前標誌性桂冠圖案更由平面刺繡改為金屬設計的立體掛章，下方更繡上「RAF SIMONS」刺繡字樣點綴，完美演繹低調奢華格調。