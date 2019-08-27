沙嗲肉串　花生醬香

2019年08月27日 16:00
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    啖啖肉的沙嗲雞肉串燒，配蔬菜和白飯又一餐。（互聯網）

    惹味的串燒幾時都咁受歡迎，唔想在餐廳吃得成身油煙味，其實在家也可做到。IG@onelovelylife1就教大家整啖啖肉的沙嗲雞肉串燒。大家更可以按個人喜好的口感揀選雞胸肉或雞腿肉，將之切成粒狀後，和拌勻的醬汁浸醃，最少醃10分鐘，如果想更入味，不妨醃多點時間，之後放入烤盤或平底鑊煎熟便完成。吃時蘸花生醬和椰奶等混合的醬汁，椰香和花生味都相當突出，無論淨吃又或送飯，都咁好食。

    主要材料：
    竹籤　　　10-12支
    雞肉粒　　1磅
    椰奶　　　半杯
    青檸汁　　1湯匙
    日式醬油　1湯匙
    蒜蓉　　　1瓣
    薑蓉　　　1茶匙
    楓糖漿　　1茶匙
    黃咖喱粉　1茶匙
    芫荽碎　　1至2湯匙
    花生碎　　1至2湯匙

    花生醬材料：
    天然花生醬　1/4杯
    椰奶　　　　3湯匙
    日式醬油　　2湯匙
    楓糖漿　　　1湯匙

    做法：
    1.椰奶、青檸汁、日式醬油、蒜蓉、薑蓉、楓糖漿和咖喱粉拌勻。
    2.雞肉切粒，倒入醃料醃10分鐘。
    3.利用竹籤串起雞肉，再用烤盤或平底鑊煎熟，上桌後灑花生碎和芫荽碎。
    4.花生醬材料拌勻後成醬汁，蘸雞肉串吃。

    網址：https://www.instagram.com/p/B0yF98uhpGN/