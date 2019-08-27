沙嗲肉串 花生醬香
2019年08月27日 16:00
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啖啖肉的沙嗲雞肉串燒，配蔬菜和白飯又一餐。（互聯網）
惹味的串燒幾時都咁受歡迎，唔想在餐廳吃得成身油煙味，其實在家也可做到。IG@onelovelylife1就教大家整啖啖肉的沙嗲雞肉串燒。大家更可以按個人喜好的口感揀選雞胸肉或雞腿肉，將之切成粒狀後，和拌勻的醬汁浸醃，最少醃10分鐘，如果想更入味，不妨醃多點時間，之後放入烤盤或平底鑊煎熟便完成。吃時蘸花生醬和椰奶等混合的醬汁，椰香和花生味都相當突出，無論淨吃又或送飯，都咁好食。
主要材料：
竹籤 10-12支
雞肉粒 1磅
椰奶 半杯
青檸汁 1湯匙
日式醬油 1湯匙
蒜蓉 1瓣
薑蓉 1茶匙
楓糖漿 1茶匙
黃咖喱粉 1茶匙
芫荽碎 1至2湯匙
花生碎 1至2湯匙
花生醬材料：
天然花生醬 1/4杯
椰奶 3湯匙
日式醬油 2湯匙
楓糖漿 1湯匙
做法：
1.椰奶、青檸汁、日式醬油、蒜蓉、薑蓉、楓糖漿和咖喱粉拌勻。
2.雞肉切粒，倒入醃料醃10分鐘。
3.利用竹籤串起雞肉，再用烤盤或平底鑊煎熟，上桌後灑花生碎和芫荽碎。
4.花生醬材料拌勻後成醬汁，蘸雞肉串吃。
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