惹味的串燒幾時都咁受歡迎，唔想在餐廳吃得成身油煙味，其實在家也可做到。IG@onelovelylife1就教大家整啖啖肉的沙嗲雞肉串燒。大家更可以按個人喜好的口感揀選雞胸肉或雞腿肉，將之切成粒狀後，和拌勻的醬汁浸醃，最少醃10分鐘，如果想更入味，不妨醃多點時間，之後放入烤盤或平底鑊煎熟便完成。吃時蘸花生醬和椰奶等混合的醬汁，椰香和花生味都相當突出，無論淨吃又或送飯，都咁好食。



主要材料：

竹籤 10-12支

雞肉粒 1磅

椰奶 半杯

青檸汁 1湯匙

日式醬油 1湯匙

蒜蓉 1瓣

薑蓉 1茶匙

楓糖漿 1茶匙

黃咖喱粉 1茶匙

芫荽碎 1至2湯匙

花生碎 1至2湯匙



花生醬材料：

天然花生醬 1/4杯

椰奶 3湯匙

日式醬油 2湯匙

楓糖漿 1湯匙



做法：

1.椰奶、青檸汁、日式醬油、蒜蓉、薑蓉、楓糖漿和咖喱粉拌勻。

2.雞肉切粒，倒入醃料醃10分鐘。

3.利用竹籤串起雞肉，再用烤盤或平底鑊煎熟，上桌後灑花生碎和芫荽碎。

4.花生醬材料拌勻後成醬汁，蘸雞肉串吃。



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