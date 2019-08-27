脊字筆提：蹺腳久坐少運動　梨狀肌症候群

脊醫經常在本欄提及，當坐姿維持了半小時便要轉換姿勢，或是離開座位去手間，去倒杯水飲也好，總之就是要伸展一下手腳。早前一名三十多歲女士來求醫，表示經過一晚打完通宵麻雀後，發覺臀部痛不堪言，經檢查證實，患上梨狀肌症候群（Piriformis Syndrome）。



女患者於水療中心工作，負責前枱接待客人，經常坐着一整天使用電腦，她一向坐姿差，蹺腳坐及愛穿高踭鞋，又甚少運動。有天放工後，相約到朋友家通宵打麻雀，當晚朋友的狗狗還跳到她蹺腳的大腿上睡覺。



到了第二日，她即感到腰痛，臀部嚴重痛，大腿後方以及小腿麻痹。她從沒試過這種痛感，回到公司跟同事談起，有位負責按摩的女同事，很熱心的前來幫忙，幫她按摩患處，並指出這是坐骨神經痛，把自己在藥房配的消炎藥給她服用。她表示，當藥力發揮作用時，的確沒那麼痛，但藥力一過，痛感又再浮現。給這位女同事按摩了兩、三次後，臀部痛感卻倍增，就連走路的姿勢都有問題。麻痹痛感令她坐立不安，經朋友介紹求助脊醫。



脊醫檢查證實她盆骨出現頸關節功能性問題，肌肉不平衡，屬於下交叉綜合症，以及患上梨狀肌症候群。痛症成因是蹺腳坐足一晚之後，壓到梨狀肌引致發炎，上班後繼續長時間坐，再加上被人按摩加速了血液循環，使梨狀肌發炎情況更嚴重。



脊醫在她梨狀肌上以超聲波消炎，以脊骨神經科手法矯正盆骨，還有曾經因滑雪受傷的腰椎第四及第五節；經過三次治療，臀部、大腿後方和小腿的麻痹痛已經消失，至於腰椎舊患，由於受傷多年，仍要繼續接受治療，並需要接受健身教練的指導，做一些指定動作以放鬆梨狀肌，拉鬆腰臀肌肉，紓緩下交叉綜合症。她的個案是都市人常見，由幾個身體小毛病，累積至一次過爆發出來，令痛症加劇。脊醫提醒，坐骨神經問題成因有多種，包括盆骨、腰椎關節功能性問題，以及椎間盤突出、梨狀肌症候群等，處理方法均有所不同，因此宜及早求醫，找出成因配合適當治療。



脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家