夏天是旅遊高峰期，要以最型格裝扮去旅行當然不少得一系列時尚行李箱同行李配件。Montblanc即日起至9月3日，在金鐘太古廣場開設時尚旅行期間限定店，展出品牌多款行李箱及行李配件。限量店以品牌標誌六角白星為主題，最矚目之處首推由德國街頭藝術家Marc Jung用#MY4810行李箱創作而成的大型幕牆式Graffiti圖案藝術品。店舖中央則以縱橫交錯的地圖作設計，代表重新連結不同城市的文化及生活方式。為呼應場地中的Graffiti設計主題，店內特設互動式工作坊，以噴漆自製卡片或皮革書籤，並可獲贈一套獨特Montblanc貼紙。



去年面世的Nightflight系列#MY4810行李箱#系列推出後即大受歡迎，今年系列加推出時尚銀色款式。另品牌更邀請著名輪胎品牌Pirelli合作推出Montblanc #4810 x Pirelli 限量行李箱系列，行李箱以滾輪飾以Pirelli黃色標誌。行李箱手柄位特設充電器暗格，方便大家拉篋時可隨時為電話充電，設計周到。皮具系列中以今年4月在柏林推出的Meisterstück粒面軟皮系列受注目，系列以1980年代為設計靈感，多款背囊、小型手袋等印有藝術感極強的《卡式錄音帶》數碼圖案，時尚又充滿懷舊色彩。



同場還展出多個皮具系列，Extreme 2.0皮具系列以型格的全黑設計，皮革袋身飾以碳纖維間暗紋圖案，素面皮革和霧面黑色金屬配件；Meisterstück Urban皮具同樣以黑色作主打，公事包及各款小皮袋以亮面牛製成，營造奢華氣派。Satorial Jet系列以傳統Saffiano牛皮配跣水尼龍布料製成，新推出的卡其色設計更添Trendy味。



Montblanc時尚旅行期間限定店

日期：即日起至9月3日

地址：金鐘太古廣場Garden Court

查詢： 2523 6637



模特兒：Daniel P（Primo）

化妝及髮型：Rebecca@Rebecca Make Up