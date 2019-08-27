升級紫菜飯卷　包豬肉炸更正

去韓國，其中一款必吃的地道小食就有紫菜飯卷，傳統的餡料有米飯和各式蔬菜，用紫菜捲起便完成，IG@cookat_korea就教大家一個升級重量版的炸豬肉紫菜飯卷。先將米飯、蔬菜和芝士條作餡料，之後將豬肉大力槌鬆成大大塊，包實紫菜飯卷後，沾滿麵粉、蛋漿、麵包糠再炸至金黃色便成。將之厚切品嘗，啖啖肉，趁熱吃還有拉絲效果，大家亦可配沙律、烏冬或簡單的泡菜來吃，組合成一個韓式套餐都好容易。



材料：

米飯 1碗

麻油 1湯匙

鹽 少許

芝麻 少許

豬肉片 120克

胡椒粉 少許

蛋汁 適量

麵粉 適量

麵包糠 適量

紫菜 1塊

芝麻葉 2塊

紫蘇葉 2塊

熟蛋 2條

蘿蔔絲 1/4條

芝士條 2條



做法：

1.米飯加麻油、鹽和芝麻拌勻。

2.紫菜上鋪米飯、紫蘇葉、蛋條、蘿蔔絲和芝士條，捲起。

3.豬肉片用力槌至扁平，加鹽和胡椒調味，鋪在紫菜卷外捲好。

4.蘸麵粉、蛋汁和麵包糠，炸至金黃，切件便成。



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