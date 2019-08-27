升級紫菜飯卷　包豬肉炸更正

2019年08月27日 19:30
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    炸得香脆的豬肉紫菜飯卷，配上沙律和泡菜等來吃，超豐富。 （互聯網）

    去韓國，其中一款必吃的地道小食就有紫菜飯卷，傳統的餡料有米飯和各式蔬菜，用紫菜捲起便完成，IG@cookat_korea就教大家一個升級重量版的炸豬肉紫菜飯卷。先將米飯、蔬菜和芝士條作餡料，之後將豬肉大力槌鬆成大大塊，包實紫菜飯卷後，沾滿麵粉、蛋漿、麵包糠再炸至金黃色便成。將之厚切品嘗，啖啖肉，趁熱吃還有拉絲效果，大家亦可配沙律、烏冬或簡單的泡菜來吃，組合成一個韓式套餐都好容易。

    材料：
    米飯　　1碗
    麻油　　1湯匙
    鹽　　　少許
    芝麻　　少許
    豬肉片　120克
    胡椒粉　少許
    蛋汁　　適量
    麵粉　　適量
    麵包糠　適量
    紫菜　　1塊
    芝麻葉　2塊
    紫蘇葉　2塊
    熟蛋　　2條
    蘿蔔絲　1/4條
    芝士條　2條

    做法：
    1.米飯加麻油、鹽和芝麻拌勻。
    2.紫菜上鋪米飯、紫蘇葉、蛋條、蘿蔔絲和芝士條，捲起。
    3.豬肉片用力槌至扁平，加鹽和胡椒調味，鋪在紫菜卷外捲好。
    4.蘸麵粉、蛋汁和麵包糠，炸至金黃，切件便成。

    網址：https://www.instagram.com/p/B1aQFPXDcIf/