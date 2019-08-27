台北圓山大飯店「走佬滑梯」秘道　9月開放

電影看得多，但凡國家元首據點，總有秘密通道給最後關頭時「走佬」保命，現實可真如此？如想知道，9月去台北圓山大飯店看看。多年傳聞，在圓山大飯店中存在一條秘道，專為國家元首在戰爭時能緊急避難撤離之用。現在這條傳說中的秘道從9月1日起，終於正式開放給公眾參觀。據知這條「走佬」通道有東、西兩側，現開放的是西側秘道，它僅長85米，但通道中還藏了一條20米長石造滑梯，方便行動不便的人盡快「撤走」，以及可快速運送物資。而隧道本身亦設有獨立電源、冷氣、排水和緊急廣播。隧道盡頭是通往「劍潭公園」，可以通往士林官邸。而未開放的東側就可通往「北安公園」忠烈祠。如想往通道參觀，記得跟酒店預約導覽時間。



圓山大飯店

台北市中山區中山北路四段1號

網址：https://bit.ly/2rpUUkR



圓山導覽文化之旅【探索‧圓山】

導覽行程：梅花藻井→大缸花→文化走廊→百年金龍→密道→圓山文創館

導覽費用：每位NT$100（約HK$25）6~12歲兒童半價、6歲以下免費

導覽時間：9:00am、10:00am、11:00am、3:00pm、4:00pm、5:00pm

